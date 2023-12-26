Впродовж 4 місяців Україна знищила 20% чорноморського флоту РФ, - міністр оборони Британії
Удар українських сил по російському військовому кораблю в окупованому Криму в ніч на 26 грудня свідчить про те, що "помиляються ті, хто вважає, що війна в Україні зайшла в глухий кут"
Про це заявив міністр оборони Великої Британії Ґрант Шаппс у соцмережі X.
"Вони не помітили, що за останні чотири місяці було знищено 20% російського Чорноморського флоту. Домінування Росії в Чорному морі зараз поставлене під сумнів, і нова Коаліція морських можливостей під керівництвом Великої Британії і Норвегії допомагає Україні перемагати на морі", – написав Шаппс.
- У ніч на 26 грудня ПС ЗСУ знищили великий десантний корабель ЧФ РФ "Новочеркаськ". Інформацію підтвердили як українські військові, так і міноборони РФ. Атака була здійснена з військової авіації. Шойгу особисто повідомив про цей випадок Путіну. Експерти відзначають, що сила вибуху може свідчити про детонацію на кораблі не лише боєкомплекту, але й вантажу. Припускають, що це могли бути "шахеди". Фото у соцмережах та висновки аналітиків свідчать про дуже серйозні пошкодження судна.
- Аналітик Defense Express Сергій Згурець вважає, що ЗСУ завдали ударів по Феодосії ракетами Storm Shadow.
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