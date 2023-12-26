Впродовж 4 місяців Україна знищила 20% чорноморського флоту РФ, - міністр оборони Британії

Про це заявив міністр оборони Великої Британії Ґрант Шаппс у соцмережі X.

"Вони не помітили, що за останні чотири місяці було знищено 20% російського Чорноморського флоту. Домінування Росії в Чорному морі зараз поставлене під сумнів, і нова Коаліція морських можливостей під керівництвом Великої Британії і Норвегії допомагає Україні перемагати на морі", – написав Шаппс.