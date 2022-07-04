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Впродовж дня росіяни випустили по Сумщині понад 230 мін та снарядів

4 липня, 2022 понедiлок
00:26
війна з Росією На фото наслідки обстрілів на Сумщині

Впродовж неділі, 3 липня, загарбники випустили по громадах Сумщини понад 230 мін і снарядів, є поранені

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький. 

"Сьогодні Росія знову використала заборонену зброю на Сумщині. Протягом дня росіяни випустили понад 230 мін та снарядів різного калібру. Постраждали п'ять громад: Зноб-Новгородська, Новослобідська, Великописарівська, Білопільська, Хотінська", - написав очільник області.

За його словами, близько 10 ранку розпочався масовий обстріл по Зноб-Новгородській громаді з використанням фосфорних та флешетних снарядів калібру 120, 152 мм. Загалом 120 пострілів (приходів). Згорів один автомобіль. Приблизно в той же час відбувся обстріл у Новослобідській громаді, пошкоджено два приватні будинки, зупинку громадського транспорту та лінію електропередач.  

Живицький повідомив, що близько 13 години у напрямку м. Білопілля з території РФ було 10 приходів із артилерійської установки, після цього - ще вогонь із міномету. Одночасно також обстрілювали Хотінську громаду, 30 прильотів. А з шістнадцятої години було ще 20 мін. 

За словами голови ОВА, близько 19.00 на околиці Великої Писарівки ворожий безпілотник скинув боєприпас. О 20 годині росіяни обстріляли приміщення Атинського психоневрологічного інтернату. 

"Спалахнула пожежа у їдальні закладу, зруйнований адмінкорпус та гуртожиток.
Як мінімум троє людей постраждали - це пацієнти закладу, які наразі в лікарні", - додав Живицький.

  • 2 липня у Сумській області громадяни відчули 31 "приліт" від російського агресора.
  • Вранці 3 липня ми повідомляли, що російські загарбники обстріляли з мінометів Шалигінську громаду на Сумщині.

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