Впродовж двох років у Норвегії очікують 70 тис. біженців з України
Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре заявив, що війна в Україні призвела до історично великого потоку біженців у країні
Про це повідомляє NRK.
"Наразі 34 000 шукачів притулку прибули до Норвегії цього року, понад 30 000 з них – з України", - сказав Стьоре у своєму виступі в парламенті.
Він додав, що сценарії розвитку подій на найближчий час є невизначеними.
"Але зараз ми маємо планувати загалом 40 000 переміщених осіб з України у цьому, 2022 році, і ми оцінюємо, що ще 30 000 можуть прибути у 2023 році. Крім того, будуть шукачі притулку з інших країн і транзитні біженці", - сказав він.
За словами глави уряду, ніколи раніше в Норвегії не осідало стільки біженців. Цього року було більше, ніж за останні чотири роки разом узяті.
"Російська війна змінює форму – тероризує населення України, щоб послабити його стійкість після того, як зіткнулось з опором на місцях. А з іншого боку, є тиск, який вони зараз чинять на країни, що підтримують Україну, через енергетичні та інші комплексні загрози. Це два виміри, які ми повинні розуміти", - сказав він.
- Сьогодні, 25 жовтня, стало відомо, що у Норвегії заарештували підозрюваного в шпигунстві росіянина, який видавав себе за громадянина Бразилії.
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