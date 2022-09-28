Впродовж року українці оформили 10 млн електронних лікарняних

Про це пише очільник Мінцифри Микола Федоров.

"Реформувати лікарняні до цього намагалися протягом 10 років. Це одна з найпопулярніших довідок в Україні. Завдяки запуску е-лікарняних суттєво зменшилося навантаження на лікарів, а українцям стало простіше отримати виплати. Без черг, бюрократії та корупції", - зазначив міністр.

І додав, що завдяки цьому нововведенню Україна зробили один із найважливіших кроків до paperless-режиму у сфері охорони здоров’я.

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