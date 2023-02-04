ВР наступного тижня продовжить строк дії мобілізації та воєнного стану, - нардеп Железняк
Верховна Рада найближчим часом продовжить строк дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у telegram.
За його словами, нові строки почнуть діяти після 19 лютого 2023 року та, ймовірно, знову триватимуть 90 днів.
"Два закони про затвердження указу будуть внесені президентом найближчим часом. після чого відбудеться їх схвалення Радою на наступному тижні. Це буде вже шосте голосування парламенту за воєнний стан з початку війни", - написав Железняк.
Він уточнив, що до цього Рада вже схвалювала подібні рішення: 24 лютого, 15 березня, 21 квітня, 15 серпня і 16 листопада 2022 року.
- 16 листопада 2022 року Верховна Рада продовжила воєнний стан і загальну мобілізацію до 19 лютого 2023 року.
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