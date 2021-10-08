ВР закликала Євросоюз визнати перспективу членства України

Про це передає Еспресо.TV,



Заяву "Про пріоритетні питання інтеграції України в ЄС" підтримали 304 нардепи.



Рада :

підтвердила курс України на набуття повноправного членства в Європейському Союзі;

закликає до визнання перспективи членства України в ЄС;

висловлює високу оцінку постійній підтримці Європейським Союзом та його державами-членами територіальної цілісності та суверенітету України в умовах агресії Російської Федерації та заявляє про посилення режиму санкцій проти Росії;

закликає до посилення антиросійських санкцій через незаконну видачу Росією паспортів громадянам України та залучення українців до виборів в РФ;

висловлює вдячність за підтримку у забезпеченні доступу України до безпечних та ефективних вакцин від COVID-19;

висловлює підтримку процесу спільної оцінки досягнення цілей Угоди про асоціацію між Україною та ЄС та сподівається на динамічний перебіг переговорів щодо прискорення та розширення сфери скасування ввізного мита у торгівлі;

вітає започаткування Стратегічного партнерства між Україною та ЄС у сфері критичної сировини та акумуляторів;

закликає Європарламент вжити заходи для заборони проекту "Північний потік-2" як такого, що несе ризики для енергетичної безпеки Європи;

висловлює сподівання на взаємне відкриття ринків авіаперевезень між Україною та ЄС;

наголошує на необхідності розпочати діалог між Україною та ЄС з питань безпеки та оборони.