ВР закликала Євросоюз визнати перспективу членства України
Верховна Рада закликала Євросоюз визнати перспективу членства України в ЄС
Про це передає Еспресо.TV,
Заяву "Про пріоритетні питання інтеграції України в ЄС" підтримали 304 нардепи.
Рада :
- підтвердила курс України на набуття повноправного членства в Європейському Союзі;
- закликає до визнання перспективи членства України в ЄС;
- висловлює високу оцінку постійній підтримці Європейським Союзом та його державами-членами територіальної цілісності та суверенітету України в умовах агресії Російської Федерації та заявляє про посилення режиму санкцій проти Росії;
- закликає до посилення антиросійських санкцій через незаконну видачу Росією паспортів громадянам України та залучення українців до виборів в РФ;
- висловлює вдячність за підтримку у забезпеченні доступу України до безпечних та ефективних вакцин від COVID-19;
- висловлює підтримку процесу спільної оцінки досягнення цілей Угоди про асоціацію між Україною та ЄС та сподівається на динамічний перебіг переговорів щодо прискорення та розширення сфери скасування ввізного мита у торгівлі;
- вітає започаткування Стратегічного партнерства між Україною та ЄС у сфері критичної сировини та акумуляторів;
- закликає Європарламент вжити заходи для заборони проекту "Північний потік-2" як такого, що несе ризики для енергетичної безпеки Європи;
- висловлює сподівання на взаємне відкриття ринків авіаперевезень між Україною та ЄС;
- наголошує на необхідності розпочати діалог між Україною та ЄС з питань безпеки та оборони.
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