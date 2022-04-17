Вранці у Києві було чути вибухи через роботу ППО, жодна ворожа ракета не влучила в ціль, - КМДА

Про це під час національного телемарафону заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, повідомляє Еспресо.TV.

За його словами у неділю вранці у Києві було чутно вибухи, але вони були спричинені роботою ППО, яка спрацювала відмінно. Жодна ворожа ракета не влучила в ціль.

"По місту після усіх повітряних тривог ударів ніяких не було. Було чутно вибухи – це робота протиракетної оборони, це я можу підтвердити", - сказав Поворозник.

Уранці 17 квітня окупанти завдали низки ударів по інфраструктурі Броварської громади на Київщині.

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