Вранці у Києві було чути вибухи через роботу ППО, жодна ворожа ракета не влучила в ціль, - КМДА
У неділю, 17 квітня, ранкові вибухи у столиці було чутно через роботу системи протиповітряної оборони
Про це під час національного телемарафону заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, повідомляє Еспресо.TV.
За його словами у неділю вранці у Києві було чутно вибухи, але вони були спричинені роботою ППО, яка спрацювала відмінно. Жодна ворожа ракета не влучила в ціль.
"По місту після усіх повітряних тривог ударів ніяких не було. Було чутно вибухи – це робота протиракетної оборони, це я можу підтвердити", - сказав Поворозник.
- Уранці 17 квітня окупанти завдали низки ударів по інфраструктурі Броварської громади на Київщині.
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