Про це розповідає "Медуза", з посиланням на власні джерела у Кремлі.

Наразі проведенням виборних кампаній займається голова управління АП із забезпечення справ Держради Олександр Харичов – близький соратник керівника політичного блоку Кремля Сергія Кирієнка, проте він найближчим часом піде у відставку. Два співрозмовники "Медузи" заявили, що чиновник залишить свою посаду "за станом здоров'я", Третє додало, що це — не єдина причина.

Річ у тому, що на відставці Харичева наполягають високопоставлені силовики, у яких виникли претензії до організації "референдумів" про приєднання до Росії українських територій.

"Поки займалися внутрішніми виборами, силовики до цих справ особливо не лізли: проводять і проводять. Та на референдумах вони трохи здивувалися від того, як на кампаніях витрачаються гроші. Пішли скарги, вимоги розібратися", — пояснило джерело, уточнивши, зокрема, що силовиків "вразили масштаби витрат".

Видання зазначає, що Олександр Харичев — один із найдосвідченіших соратників Сергія Кирієнка. Ще на початку нульових він працював разом з Кирієнком. Потім перейшов на роботу до адміністрації президента, де став заступником начальника управління з внутрішньої політики. В АП він пропрацював до 2009-го, а потім провів чотири роки у структурах компанії Ренова. Після чого знову почав працювати з Кирієнком — цього разу у держкорпорації Росатом. Там Харичов відповідав за політичну складову: вів виборчі компанії кандидатів, лояльних до Росатому.

2016-го Кирієнко перейшов на роботу до Кремля, незабаром до нього приєднався і Харичов. В останні роки саме співробітники Харичева займалися проведенням виборчих кампаній кандидатів від влади. Наприклад, саме Харичов курував президентські вибори 2018 року, голосування щодо поправок до Конституції (воно "обнулило" президентські терміни Путіна) та думські вибори 2021-го.

Саме за Харичева потрібні Кремлю результати виборів стали забезпечуватися не лише прямими фальсифікаціями на дільницях та голосуванням бюджетників, а й "корпоративною мобілізацією".

Основним наступником Харичева називають голову департаменту Росатому по роботі з регіонами Андрія Полосіна. Саме цю посаду свого часу обіймав сам Харичев; Полосін тоді був його заступником.

"Його по роботі у Росатомі добре знає Кирієнко. Полосін останнім часом дедалі більше залучений до роботи над проєктами адміністрації президента", - зазначає джерело.

У разі свого призначення, саме Андрій Полосін стане безпосереднім куратором президентської кампанії 2024 року. Як раніше писала "Медуза", в АП вже провели перші наради, на яких обговорювалися її "контури". За словами джерел видання, поки очевидно лише те, що чергова путінська кампанія супроводжуватиметься вже звичною "анти західною" риторикою. Однак її конкретні послання багато в чому залежатимуть від ситуації на фронті.

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