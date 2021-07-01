Врегулювання війни України з РФ та співпраця зі США: Німеччина і Британія підписали угоду про партнерство у зовнішній політиці
Німеччина та Велика Британія підписали декларацію щодо співпраці у зовнішній політиці
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на сайт МЗС Німеччини.
Підписання міністром закордонних справ ФРН Гайко Маасом і його британським колегою Домініком Раабом відбулось у віртуальному режимі.
"Відстоюючи повною мірою суверенітет та територіальну цілісність України, ми рішуче підтримуємо Нормандський формат та продовження переговорів у Мінському процесі з метою досягнення миру та стабільності в регіоні. Ми наголошуємо на необхідності проведення амбіційних реформ з метою зміцнення українських інституцій" - йдеться у декларації.У документі стверджується про прихильність до безпеки та розвитку демократії у регіоні Східної Європи та на Південному Кавказі.
Міністри зазначають, що Росія "продовжує створювати виклик європейській безпеці".
"Ми протистоятимемо деструктивній поведінці Росії, тісно співпрацюючи з іншими євроатлантичними партнерами для захисту інтересів національної безпеки", - йдеться у документі.
Вони наголосили на готовності вести діалог з РФ.
Німеччина та Велика Британія наголосили на важливості співпраці зі США для забезпечення стабільності та міжнародної безпеки, протидії глобальним викликам та роботи над вирішенням регіональних конфліктів.
Британія підтримала намір Німеччини отримати місце постійного члена в Радбезі ООН.
"Ми зобов'язуємося зміцнювати співпрацю у боротьбі з викликами, пов'язаними з кібертехнологіями, критичними технологіями, дезінформацією, гібридною та ворожою державною активністю в широкому сенсі", - йдеться у декларації.
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