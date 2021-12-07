Врятувати життя тяжкохворих: Україна зареєструвала інноваційний препарат проти туберкульозу
Україна п'ятою в світі зареєструвала препарат "Претоманід", який допоможе врятувати тяжко хворих на туберкульоз людей
Про це повідомляє міністерство охорони здоров'я.
"Впровадження нового протитуберкульозного препарату "Претоманід" в Україні ставить на крок ближче до найціннішого - збереження життя близько 1300 людей зі стійкими формами туберкульозу, а також можливості ефективно лікувати не менше 90% людей з туберкульозом відповідно до рекомендованого цільового показника ВООЗ", - сказала завідувачка відділу управління та протидії ТБ Центру громадського здоров'я Яна Терлеєва.Застосування ліків проводиться у інноваційному режимі BPаL. У МОЗ пояснюють, що це режим, коли замість 4-5 сильнодіючих ліків використовують три препарати і з коротшим терміном прийому.
Терлеєва зазначила, що "Претоманід" допоможе знизити рівень поширеності та смертності від туберкульозу, який є стійким до лікарських препаратів.
"Протитуберкульозний препарат "Претоманід" схвалили для лікування туберкульозу з широкою стійкістю до лікування, а також випадків невдачі лікування мультирезистентного туберкульозу", - зазначили у МОЗ.
Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США (FDA) схвалило "Претоманід" для застосування у 2020 році.
Україна закупила його у вересні 2021 року, і стала п'ятою країною в світі, яка надала дозвіл на використання цих ліків.
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