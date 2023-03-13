Про це сказав президент України Володимир Зеленський сказав у своєму зверненні.

"Зокрема, уряд схвалив і пропонує Верховній Раді затвердити зміни до бюджету держави, понад пів трильйона гривень – на оборону, додатково. Усі кошти будуть спрямовані на фінансове забезпечення військових, на підтримку нашого сектору оборони держави, на оборонне обладнання, в тому числі дрони. Зробимо все можливе й неможливе для зміцнення наших воїнів", - сказав він.