"Все для зміцнення воїнів": Зеленський розповів, на що спрямують додаткові оборонні пів трильйона гривень
Уряд схвалив і пропонує Верховній Раді затвердити зміни до бюджету держави додатково понад пів трильйона гривень на оборону - їх спрямують на фінансове забезпечення військових, підтримку сектору оборони держави та на оборонне обладнання, в тому числі дрони
Про це сказав президент України Володимир Зеленський сказав у своєму зверненні.
"Зокрема, уряд схвалив і пропонує Верховній Раді затвердити зміни до бюджету держави, понад пів трильйона гривень – на оборону, додатково. Усі кошти будуть спрямовані на фінансове забезпечення військових, на підтримку нашого сектору оборони держави, на оборонне обладнання, в тому числі дрони. Зробимо все можливе й неможливе для зміцнення наших воїнів", - сказав він.
- У понеділок, 13 березня, уряд підтримав законопроєкт про збільшення видатків держбюджету на 537 млрд грн.
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