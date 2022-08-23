"Все Кримом почалося - Кримом і завершиться": Зеленський під час відкриття саміту Кримської платформи
Під час відкриття саміту Кримської платформи 23 серпня 2022 року Президент України Володимир Зеленський зазначив, що для здобуття перемоги у боротьбі проти Росії необхідно звільнити Крим від окупації
Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час відкриття саміту Кримської платформи 23 серпня 2022 року.
За словами Президента України, для здобуття перемоги у боротьбі проти Росії необхідно звільнити Крим від окупації.
"Все Кримом почалося – Кримом і завершиться. Це дійсно так. Я в це вірю 100%. Щоб подолати терор, щоб повернути прогнозованість і безпеку нашому регіону, в Європі, в усьому світі треба здобувати перемогу. Перемогу в боротьбі проти російської агресії, а отже, – звільнити Крим від окупації. Там, де почалося, там і завершиться. І це буде ефективна реанімація правопорядку", - сказав Зеленський.
Також Президент зазначив, що точка відліку від початку деградації РФ почалася з захоплення українського Криму.
"Деградація Росії почалася з захоплення Криму. Почалася з терору кримськотатарського народу, корінного народу Криму. З репресій за релігійною ознакою, які стали чи не наймасштабнішими релігійними гоніннями у Європі у 21 столітті проти кримської мусульманської громади", - сказав він.
Зеленський зазначив, що мовчання під час анексії Криму – пряма причина повномасштабної війни в Україні.
"Росія тепер змагається за першість із найбільш жорстокими режимами минулого, які відповідальні за геноцид, загарбницькі війни й депортацію. Багато хто у світі не мовчав про все це, багато хто протидіяв, допомагав нам, боровся. Але водночас багато хто промовчав, і це правда, намагався не помічати, що відбувалося в Криму. І це стало однією з ключових причин, на мою думку, усього того, що зараз відбувається в Україні у світі", - сказав Зеленський.
- У Києві 23 серпня стартував другий саміт Кримської платформи. Цього разу через повномасштабну війну з РФ він відбувається в онлайн-форматі.
- Торік в установчому саміті Кримської платформи в Києві взяли участь 46 міжнародних делегацій. Він зібрав представників усіх країн НАТО і ЄС. На саміті "Кримська платформа" ухвалили спільну декларацію про підтвердження Україною готовності політики невизнання спроби анексії Криму до моменту його деокупації.
- Цього року участь у другому саміті "Кримської платформи" підтвердили близько 60 іноземних учасників (країн і організацій), зокрема генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович Бурич, президент Польщі Анджей Дуда, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда. Повного списку гостей до останнього не розголошували з міркувань безпеки.
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