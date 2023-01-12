"Все присвячено питанням безпеки": Зеленський провів переговори з лідерами Кенії, Кіпру та Люксембургу
У четвер, 13 січня, Володимир Зеленський провів телефонні переговори з лідерами Кенії, Кіпру та Люксембургу, присвячені безпеці України та держав-партнерів
Про це він повідомив у вечірньому зверненні.
"Продовжив сьогодні й телефонні переговори з лідерами держав-партнерів. Ще дві європейські країни, чий голос надзвичайно важливий для України, – це Кіпр і Люксембург. А також розширюємо географію дипломатичного марафону – я говорив сьогодні з паном Президентом Кенії. Всі ці переговори присвячені питанням безпеки – і нашої держави, і наших партнерів", - пише очільник держави.
Зеленський подякував за підтримку української формули миру і за готовність працювати спільно з Україною для завершення російської агресії.
У своєму twitter президент відзначив, що подякував президенту Кіпру за гуманітарну допомогу для України та готовність підтримувати посилення санаційного тиску на РФ.
Глава держави також наголосив на важливості створення продовольчих хабів у Африці та заявив, що зовнішня політика України має вийти на новий рівень з африканськими партнерами.
"Там уже відчули, що від українського експорту продовольства безпосередньо залежить безпека різних народів. І ми хочемо закріпити це на рівні конкретних інституцій, конкретних об’єктів – хабів, тобто конкретних гарантій продовольчої стабільності, які постійно працюватимуть і які будуть однією з нових основ відносин України та держав Африканського континенту", - розповів Зеленський.
- Президент Володимир Зеленський зустрівся з головою сейму Латвії Едвардсом Смілтенсом, серед предметів розмови була гуманітарна й оборонна підтримка України.
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