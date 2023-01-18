"Все, що робить РФ - спроба припинити війну": ЦПД попередив про наративи Путіна, які 18 січня просуває Росія

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

"Бойові дії на Донбасі не припиняються з 2014 року. Все, що робить сьогодні Росія - це спроба припинити війну", - сказав Путін.

У ЦПД також відзначили, які ще наративи просуває президент країни-терориста:

"Росія не могла терпіти знущання з людей, які підтримували Росію в Україні";

"Рішення про початок "СВО" - важке, вимушене, але потрібне та необхідне";

"Влада України нелегітимна, оскільки нинішнє керівництво Держави загарбало владу силою";

"Донбас - це російська історична територія".

"Заяви Путіна виглядають доволі передбачувано, зважаючи на те, що подібні наративи повторюються майже в кожному його виступі. Таким чином, Путін дав зрозуміти, що найближчим часом змін не передбачається. Зараз окупанти перебувають в оборонній позиції, тому Путін за допомогою шантажу, маніпуляцій і дипломатичних зв‘язків намагається виграти якомога більше часу, щоб зібратись із силами для нового наступу", - пише Центр протидії дезінформації.

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