"Все, що робить РФ - спроба припинити війну": ЦПД попередив про наративи Путіна, які 18 січня просуває Росія
Сьогодні, 18 січня, президент РФ Володимир Путін провів зустріч з ветеранами Другої світової війни, де повторив всі основні наративи роспропаганди
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
"Бойові дії на Донбасі не припиняються з 2014 року. Все, що робить сьогодні Росія - це спроба припинити війну", - сказав Путін.
У ЦПД також відзначили, які ще наративи просуває президент країни-терориста:
- "Росія не могла терпіти знущання з людей, які підтримували Росію в Україні";
- "Рішення про початок "СВО" - важке, вимушене, але потрібне та необхідне";
- "Влада України нелегітимна, оскільки нинішнє керівництво Держави загарбало владу силою";
- "Донбас - це російська історична територія".
"Заяви Путіна виглядають доволі передбачувано, зважаючи на те, що подібні наративи повторюються майже в кожному його виступі. Таким чином, Путін дав зрозуміти, що найближчим часом змін не передбачається. Зараз окупанти перебувають в оборонній позиції, тому Путін за допомогою шантажу, маніпуляцій і дипломатичних зв‘язків намагається виграти якомога більше часу, щоб зібратись із силами для нового наступу", - пише Центр протидії дезінформації.
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