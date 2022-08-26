"Все время был склад БК, там куча военных машин", - розвідка перехопила розмову з деенерівцем про знищений російський сховок боєприпасів

Про це інформує в фейсбуці Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"В 4 утра попали в склад БК между Ашаном и Метро – понял, вот это как с правой стороны чуть ниже трассы. Там же ангары стояли какое-то время, а сейчас там все время был склад БК, там куча военных машин", - каже жінка чоловіку-окупанту.

У розмові з рашистом розповідає, що склад на тимчасово окупованій території детонував до 8-ї години ранку.

"Там несколько прилетов было, прямо знали, куда бьют", - додала дружина.

18 серпня українські захисники знищили 4 склади з боєкомплектами та 2 бази росіян.

У ніч з 23 на 24 серпня українські захисники знищили російський склад з боєприпасами в окупованому Токмаку.

25 серпня, українські сили ліквідували 2 склади з боєкомплектами, 1 базу і 2 командних пункти росіян на окупованих територіях.

У Нововоскресенську, який розташований у Херсонській області, українські сили знищили склад росіян з боєприпасами.

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