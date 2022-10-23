Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Нам потрібно більше попрацювати, а точніше відповідним структурам, щоб більше дізнатись про нові підходи Китаю до зовнішньої політики та чи дійсно ця країна стане більш авторитарною і готовою до війни. Те, що ми бачимо зараз дуже схоже на це. Зараз, після переобрання, Сі Цзіньпін буде більш одноосібно приймати рішення", - пояснив Чалий.

Дипломат переконаний, що вірогідність вторгнення Китаю проти Тайваню залежить від результатів війни Росії проти України

"Якщо відкинути дуже багато факторів, які можуть зʼявитись, то Китай готується розв'язати питання Тайваню військовим шляхом. Китай готовий зробити це якомога швидше. Це потрібно Сі Цзіньпіну, щоб обґрунтувати ці підходи Комуністичної партії та щоб залишитись на посаді й надалі. Він це буде робити, я не маю сумнівів. Проте чи дозволять йому це зробити є вже іншим питанням. Думаю, все буде залежати від результатів війни Росії проти України. Якщо США та їх союзники не допоможуть максимально для перемоги України, то війна Китаю проти Тайваню є неминучою", - додав він.

22 жовтня ​​Комуністична партія Китаю на своєму 20-му з'їзді затвердила Сі Цзіньпіна на третій п'ятирічний термін перебування на посаді генерального секретаря Компартії

22 жовтня стало відомо, що Китай засудив санкції ЄС проти Ірану.

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