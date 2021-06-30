Всесвітній день соцмереж: кіберполіція розповіла, як захиститися від шахраїв у інтернеті

Про це у Facebook повідомила пресслужба Національної поліції України.



"Сьогодні, 30 червня, у Всесвітній день соціальних мереж кіберполіція нагадує про основні схеми зловмисників та надає рекомендації, як не потрапити на їхній гачок", - йдеться у повідомленні.



У пресслужбі зазначили, що однією з найпоширеніших схем шахрайства є схема "друг просить у борг" в соціальних мережах: зловмисники зламують акаунт особи в соціальних мережах і розсилають прохання про позику або поповнення мобільного рахунку. Іноді вони також можуть організовувати ніби-то збори грошей на лікування. У такому випадку в кіберполіції рекомендували зателефонувати особі та перевірити інформацію.



Крім того, поширеною схемою є продаж неіснуючих товарів у соцмережах. Зазвичай зловмисники у таких випадках вимагають передплату за товар, однак після її отримання - блокують покупців.



Для безпечного користування соцмережами в кіберполіції порадили підключити двофакторну автентифікацію, а також використовувати різні складні паролі для кожної соцмережі. Крім того, правоохоронці не рекомендували заходити до акаунтів з чужих пристроїв, ніколи не пересилати приватні фото або фотокопії документів, оскільки у разі зламу вони опиняться у зловмисників, не переходити за сумнівними гіперпосиланнями, не поширювати протиправний контент, а для онлайн-шопінгу використовувати перевірити ресурси та надавати перевагу післяплати.



У кіберполіції також нагадали, що представники соцмережі ніколи не писатимуть в особисті повідомлення, а лише на пошту, вказану при реєстрації.

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