Всесвітню літню Універсіаду-2023 не проводитимуть в Росії
Міжнародна федерація університетського спорту (FISU) вирішила перенести Універсіаду 2023 року з Єкатеринбурга
Про це повідомила пресслужба FISU.
Рішення ухвалили на онлайн-засіданні виконавчого комітету федерації, яке було присвячене питанню проведення Універсіади-2023.
Де саме вона відбудеться, поки невідомо. Літня Універсіада-2023 мала пройти з 8 по 19 серпня.
Крім того, у вересні 2022 року у Єкатеринбурзі повинен був відбутись Кубок світу зі спортивних єдиноборств. Його також було вирішено перенести в інше місце. Новим господарем старту став турецький Самсун.
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