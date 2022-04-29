Всесвітню літню Універсіаду-2023 не проводитимуть в Росії

Про це повідомила пресслужба FISU.

Рішення ухвалили на онлайн-засіданні виконавчого комітету федерації, яке було присвячене питанню проведення Універсіади-2023.

Де саме вона відбудеться, поки невідомо. Літня Універсіада-2023 мала пройти з 8 по 19 серпня.

Крім того, у вересні 2022 року у Єкатеринбурзі повинен був відбутись Кубок світу зі спортивних єдиноборств. Його також було вирішено перенести в інше місце. Новим господарем старту став турецький Самсун.