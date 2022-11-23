Про це йдеться в заяві Байдена з приводу роковин Голодомору в Україні, опублікованій на сайті Білого дому.

"Незважаючи на те, що хоробрий український народ продовжує захищати свою демократію та свободу від жорстокої агресії Росії, ми зупиняємося, щоб також вшанувати жертв минулих несправедливостей і жахів, заподіяних Україні", – зазначено в заяві.

Білий дім нагадав про злочини сталінського режиму щодо України, зокрема про те, що навмисно створений голод у 1932-33 роках спричинив загибель мільйонів невинних українських жінок, чоловіків і дітей.

"Ми вшановуємо всіх загиблих у цій безглуздій трагедії та віддаємо належне стійкості українського народу, який витримав спустошення та тиранію, щоб зрештою створити вільне та демократичне суспільство, – йдеться в заяві. – Цього місяця ми згадуємо жертв Голодомору. Ми підтверджуємо нашу непохитну відданість суверенітету та територіальній цілісності України. І ми вшановуємо хоробрий український народ, який продовжує мужньо протистояти нападу Росії на його демократію", – наголошено в заяві.

У 60 містах світу 26 листопада відбудуться мітинги до Дня пам'яті жертв Голодомору, який відзначають в Україні в четверту суботу листопада

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