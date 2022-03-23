Всі ми - українці: зірковий футболіст ПСЖ оголосив про збір коштів для України
Іспанський захисник французького ПСЖ Серхіо Рамос розпочав збір коштів для українців, які страждають від російської збройної агресії
Про це Рамос повідомив у сторіс в Instagram.
Колишній капітан мадридського "Реалу" запустив продаж худі, на передній частині якого зображено символ миру - голубів, а ззаду напис: "Всі ми – українці". Його вартість - 100 євро.
Всі кошти від продажу мерчу надійдуть у фонд братів Кличків на потреби українцям, що постраждали через напад Росії.
Серхіо Рамос виступає за ПСЖ з літа 2021 року. До цього він 16 років грав за "Реал". З мадридцями 35-річний захисник п'ять разів став чемпіоном Іспанії, здобув два Кубки і чотири Суперкубки країни, чотири рази виграв Лігу чемпіонів, став триразовим володарем Суперкубка УЄФА і чотириразовим переможцем клубного чемпіонату світу.
- Нагадаємо, 22 березня бронзовий призер Олімпіади-2020 з карате Станіслав Горуна висловив готовність продати медаль Ігор, аби допомогти армії.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 30.01
-
EUR
Купівля 32.47Продаж 33.29
- Актуальне
- Важливе