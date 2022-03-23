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Головна Спорт Всі ми - українці: зірковий футболіст ПСЖ оголосив про збір коштів для України

Всі ми - українці: зірковий футболіст ПСЖ оголосив про збір коштів для України

23 березня, 2022 середа
14:30

Іспанський захисник французького ПСЖ Серхіо Рамос розпочав збір коштів для українців, які страждають від російської збройної агресії

Про це Рамос повідомив у сторіс в Instagram

Колишній капітан мадридського "Реалу" запустив продаж худі, на передній частині якого зображено символ миру - голубів, а ззаду напис: "Всі ми – українці". Його вартість - 100 євро. 

Всі кошти від продажу мерчу надійдуть у фонд братів Кличків на потреби українцям, що постраждали через напад Росії.

Серхіо Рамос виступає за ПСЖ з літа 2021 року. До цього він 16 років грав за "Реал". З мадридцями 35-річний захисник п'ять разів став чемпіоном Іспанії, здобув два Кубки і чотири Суперкубки країни, чотири рази виграв Лігу чемпіонів, став триразовим володарем Суперкубка УЄФА і чотириразовим переможцем клубного чемпіонату світу.

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Реал
ПСЖ
війна з Росією
російська агресія
Серхіо Рамос
благодійнсть
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