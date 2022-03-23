Всі ми - українці: зірковий футболіст ПСЖ оголосив про збір коштів для України

Про це Рамос повідомив у сторіс в Instagram.

Колишній капітан мадридського "Реалу" запустив продаж худі, на передній частині якого зображено символ миру - голубів, а ззаду напис: "Всі ми – українці". Його вартість - 100 євро.

Всі кошти від продажу мерчу надійдуть у фонд братів Кличків на потреби українцям, що постраждали через напад Росії.

Серхіо Рамос виступає за ПСЖ з літа 2021 року. До цього він 16 років грав за "Реал". З мадридцями 35-річний захисник п'ять разів став чемпіоном Іспанії, здобув два Кубки і чотири Суперкубки країни, чотири рази виграв Лігу чемпіонів, став триразовим володарем Суперкубка УЄФА і чотириразовим переможцем клубного чемпіонату світу.

Нагадаємо, 22 березня бронзовий призер Олімпіади-2020 з карате Станіслав Горуна висловив готовність продати медаль Ігор, аби допомогти армії.

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