"Всі мішені РФ сьогодні - цивільні": Зеленський подякував ЗСУ за відбиття масованого ракетного удару
Президент Володимир Зеленський подякував бійцям ЗСУ за відбиття російського масованого ракетного удару 16 грудня
Про це Зеленський сказав у відеозверненні.
"Передусім дякую нашим бійцям Повітряних сил, нашим зенітникам, розвідникам і всім іншим, хто захищає і хто допомагає захищати українське небо. Сьогоднішній результат - 60 ракет збито. Відзначилися всі повітряні командування - "Центр", "Південь", "Схід" та "Захід".
А особливо результативними були бійці 96-ї зенітної ракетної бригади, які прикривають Київську область. Понад 40 ракет терористів були знищені саме в небі центральних районів країни та поблизу Києва. Я дякую вам, воїни!" - сказав Зеленський.
При цьому президент наголосив, що всі цілі окупантів - цивільні об'єкти.
"На жаль, є влучання. Терористам потрібна така масовість ракетних нальотів, щоб хоча б частина їхніх "іздєлій" досягала призначених цілей. Всі їхні мішені сьогодні - цивільні, і це переважно енергетика та об’єкти теплопостачання", - сказав Зеленський.
Президент зазначив, що РФ має ресурси на ще кілька таких атак.
"Їм ще вистачить ракет для кількох таких масованих ударів. Нам вистачить цілеспрямованості й віри в себе, щоб і після цих ударів повертати своє", - сказав Зеленський.
- 16 грудня РФ завдала по Україні масованого ракетного удару. За даними ЗСУ, окупанти випустили по Україні 76 ракет, 60 із яких удалося збити.
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