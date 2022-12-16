Про це Зеленський сказав у відеозверненні.

"Передусім дякую нашим бійцям Повітряних сил, нашим зенітникам, розвідникам і всім іншим, хто захищає і хто допомагає захищати українське небо. Сьогоднішній результат - 60 ракет збито. Відзначилися всі повітряні командування - "Центр", "Південь", "Схід" та "Захід".

А особливо результативними були бійці 96-ї зенітної ракетної бригади, які прикривають Київську область. Понад 40 ракет терористів були знищені саме в небі центральних районів країни та поблизу Києва. Я дякую вам, воїни!" - сказав Зеленський.

При цьому президент наголосив, що всі цілі окупантів - цивільні об'єкти.

"На жаль, є влучання. Терористам потрібна така масовість ракетних нальотів, щоб хоча б частина їхніх "іздєлій" досягала призначених цілей. Всі їхні мішені сьогодні - цивільні, і це переважно енергетика та об’єкти теплопостачання", - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що РФ має ресурси на ще кілька таких атак.

"Їм ще вистачить ракет для кількох таких масованих ударів. Нам вистачить цілеспрямованості й віри в себе, щоб і після цих ударів повертати своє", - сказав Зеленський.

16 грудня РФ завдала по Україні масованого ракетного удару. За даними ЗСУ, окупанти випустили по Україні 76 ракет, 60 із яких удалося збити.

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