Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"У Росії немає можливостей для збуту своїх енергопродуктів. У РФ вичерпані всі можливості диверсифікації. Для того, щоб розвивати їх, необхідні гроші, фахівці, технології та час. З цього всього у РФ є лише час. І навряд чи він є у повному обсязі", – сказав Рябцев.



Експерт зауважив, що навіть робота на можливих нових споживачів російських енергопродуктів потребуватиме надвеликих затрат протягом багатьох років, які не будуть окуповуватись.



"Нові родовища, нові проєкти – це витрати протягом 7-15 років без будь-якої компенсації. Тобто потрібно кудись вкласти кошти на 7, 10, 15 років і чекати, що десь там через цей термін вони "спрацюють" і почнуть приносити прибуток. Проте увесь світ не буде стояти й чекати, поки Росія буде отримувати ці прибутки", – наголосив експерт.

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