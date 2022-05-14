Всі можливості перерозподілу збуту енергопродуктів Росії вичерпані, — експерт з енергопитань Рябцев
Експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев переконаний, для того, аби розвивати нові можливості для збуту енергопродуктів, необхідно багато ресурсів, яких у Російської Федерації просто немає
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"У Росії немає можливостей для збуту своїх енергопродуктів. У РФ вичерпані всі можливості диверсифікації. Для того, щоб розвивати їх, необхідні гроші, фахівці, технології та час. З цього всього у РФ є лише час. І навряд чи він є у повному обсязі", – сказав Рябцев.
Експерт зауважив, що навіть робота на можливих нових споживачів російських енергопродуктів потребуватиме надвеликих затрат протягом багатьох років, які не будуть окуповуватись.
"Нові родовища, нові проєкти – це витрати протягом 7-15 років без будь-якої компенсації. Тобто потрібно кудись вкласти кошти на 7, 10, 15 років і чекати, що десь там через цей термін вони "спрацюють" і почнуть приносити прибуток. Проте увесь світ не буде стояти й чекати, поки Росія буде отримувати ці прибутки", – наголосив експерт.
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