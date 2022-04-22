"Всі ваші експансіоністські плани знаємо. І ЗСУ втямливо висловляться з цього приводу", - Подоляк відповів російському міноборони на плани захопити Південь і Схід України
Росія завжди всім брехала і що вона насправді хотіла просто вкрасти частину території України
Радник очільника Офісу президента України Михайло Подоляк відреагував на заяву заступника командувача військами Центрального військового округу Росії Рустама Міннекаєва про те, що країна-агресор хоче захопити Південь та Донбас України.
"Безумовно, всі схожі експансіоністські плани і сценарії ми прекрасно знаємо, - написав Подоляк. - І наші ЗСУ втямливо висловляться з цього приводу".
По-друге, зауважує радник голови ОПУ, "цей суб'єкт Міннекаєв публічно підтвердив задум групи "русских товарищей" на скоєння воєнних злочинів з масовими вбивствами мирних громадян"
"Третє. Всю цю "армію РФ" разом з Росгвардією у ролі офіційних карателів на дух не переносять на всій території України, яка тимчасово перебуває під окупацією. І тому там у карателів явно вже горить земля під ногами", - написав Подоляк.
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