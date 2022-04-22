Радник очільника Офісу президента України Михайло Подоляк відреагував на заяву заступника командувача військами Центрального військового округу Росії Рустама Міннекаєва про те, що країна-агресор хоче захопити Південь та Донбас України.



"Безумовно, всі схожі експансіоністські плани і сценарії ми прекрасно знаємо, - написав Подоляк. - І наші ЗСУ втямливо висловляться з цього приводу".



По-друге, зауважує радник голови ОПУ, "цей суб'єкт Міннекаєв публічно підтвердив задум групи "русских товарищей" на скоєння воєнних злочинів з масовими вбивствами мирних громадян"



"Третє. Всю цю "армію РФ" разом з Росгвардією у ролі офіційних карателів на дух не переносять на всій території України, яка тимчасово перебуває під окупацією. І тому там у карателів явно вже горить земля під ногами", - написав Подоляк.



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