Всі запаси зброї країн-партнерів потрібно відкрити для України, - голова МЗС Литви
Збройні Сили України спроможні звільняти свої території за допомогою зброї стандартів НАТО. Тому країни-союзники мають відкрити свої запаси для допомоги Україні.
Про це міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив в інтерв'ю Укрінформу.
"Литва завжди на всіх можливих рівнях відстоювала позицію, що Україні потрібно "все, що ми маємо", не наводячи жодних аргументів на кшталт "ми просто даємо "джавеліни" та "стінгери" та може ще щось. Стало зрозуміло, що українська армія спроможна і здатна, використовуючи зброю стандартів НАТО успішно відвоювати окуповані території. Зараз ми знаходимося в точці, коли аргументи, які використовувалися раніше, більше не актуальні", - сказав він.
Ландсбергіс зазначив, що наразі країни-союзники не можуть пояснювати свої відмови у постачанні зброї тим, що "вона є дуже технологічно складною, щоб навчати та тренувати українських військових", чи те, що зброю може бути "втрачено" або "знищено".
"Я вже неодноразово про це казав і зараз повторю, що всі наші запаси потрібно відкрити для української армії", - додав він.
Міністр також наголосив, що наразі існують платформи у різних країнах, де українці проходять військовий вишкіл.
"Якщо десь ще тривають дебати, це прикро, тому що чим довше вони тягнутимуться, тим довше тягнутиметься війна", - додав він.
- 5 жовтня ЗМІ повідомили, що Литва витратить на потреби України майже 3 млн євро, які призначались для Афганістану. Як уточнив литовський міністр оборони Арвідас Анушаускас, більшість коштів – понад 2,1 мільйона євро – підуть на закупівлю теплих речей для українських військовослужбовців. Решта буде передана до фонду комплексного пакета НАТО на підтримку України.
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