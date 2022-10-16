Всій окупованій частині Донеччини не вистачає хліба, - Андрющенко

Про це в ефірі Еспресо сказав радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"У Маріуполі немає нормального забезпечення хлібом, його пропуск дуже частковий. Якщо підсумовувати, то хліба не вистачає всій Донецькій області. Дуже великі проблеми в окупантів зараз з пекарнями. Непрацююча система водопостачання, немає нормальної системи газопостачання", - заявив він.

Андрющенко наголосив і те, і те було зруйновано безпосередньо окупантами.

"Це викликає проблеми з хлібом, його, фактично, немає. У місті в людей ситуація не в тому, що немає грошей - просто немає хліба. Його привозять раз в тиждень в гумштаб Єдиної Росії. Люди вишиковуються у тисячні черги, намагаються набрати хліба на тиждень вперед. Здебільшого у місті залишилось непрацююче населення - пенсіонери і їх там понад 60 тис. Постійно такі історії трапляються і не лише з хлібом", - підсумував радник мера.