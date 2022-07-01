Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.

За інформацією слідства, підозрювані є активними учасниками проросійської громадської організації. У тимчасово окупованій Новій Каховці вони публічно встановили прапор СРСР на даху кінотеатру. Крім того, вони на російському каналі пропагували комунізм в Україні.

Подільська окружна прокуратура Києва оголосила цим трьом мешканцям Херсонщини підозру в поширенні комуністичної символіки та пропаганді комуністичного тоталітарного режиму (ч. 2 ст. 436-1 КК України). Зараз триває досудове розслідування.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb