Встановили прапор СРСР у тимчасово окупованій Новій Каховці: підозру оголосили мешканцям Херсонщини
Прокуратура оголосила підозру учасникам проросійської ГО, які встановили прапор СРСР у окупованій Новій Каховці на Херсонщині
Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.
За інформацією слідства, підозрювані є активними учасниками проросійської громадської організації. У тимчасово окупованій Новій Каховці вони публічно встановили прапор СРСР на даху кінотеатру. Крім того, вони на російському каналі пропагували комунізм в Україні.
Подільська окружна прокуратура Києва оголосила цим трьом мешканцям Херсонщини підозру в поширенні комуністичної символіки та пропаганді комуністичного тоталітарного режиму (ч. 2 ст. 436-1 КК України). Зараз триває досудове розслідування.
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