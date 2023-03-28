Встановлено особу полковника РФ, який віддав наказ про бомбардування драмтеатру в Маріуполі
Полковника РФ, який віддав наказ бомбардувати драмтеатр, пологовий будинок і дитячу лікарню в Маріуполі Донецької області, звати Сергій Атрощенко
Про це повідомив радник легітимного мера Маріуполя Петро Андрющенко.
За його даними, Сергій Атрощенко народився 5 травня 1981 року в місті Овруч на Житомирщині. Потім він жив у російських Ліпецьку та Воронежі.
Як встановили розслідувачі InformNapalm, нині полковник РФ живе на зйомній квартирі у місті Приморсько-Ахтарськ Краснодарського краю, недалеко від набережної.
- У Маріуполі окупанти зносять історичний центр міста. За словами Андрющенка, відновити все це буде неможливо.
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