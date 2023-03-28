Про це повідомив радник легітимного мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його даними, Сергій Атрощенко народився 5 травня 1981 року в місті Овруч на Житомирщині. Потім він жив у російських Ліпецьку та Воронежі.

Як встановили розслідувачі InformNapalm, нині полковник РФ живе на зйомній квартирі у місті Приморсько-Ахтарськ Краснодарського краю, недалеко від набережної.