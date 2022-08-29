English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Суспільство Вступ-2022: понад 67 тис. абітурієнтів рекомендували для зарахування на бюджет

Вступ-2022: понад 67 тис. абітурієнтів рекомендували для зарахування на бюджет

29 серпня, 2022 понедiлок
14:33
Суспільство вступ

Сьогодні понад 67 тисяч абітурієнтів на основі середньої освіти рекомендували для зарахування на бюджет

Про це інформує Міністерство освіти і науки України.

"29 серпня 2022 року, в електронних кабінетах вступників на сайті з'явились рекомендації для зарахування на бюджет до закладів вищої освіти. Загалом їх отримали понад 67 тис. осіб для вступу на молодшого бакалавра, бакалавра (магістра медичного, ветеринарного та фармацевтичного спрямування), зокрема за квотою-2", - йдеться в повідомленні.

Навпроти відповідної заяви, в електронних кабінетах, статус зміниться на "Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти державного (регіонального) бюджету)". Уточнюється, що рекомендація надається лише на одне бюджетне місце, за однією заявою. 

Абітурієнти для зарахування на бюджет мають до шостої години вечора 2 вересня мають подати до університетів:

  • копію документа, що посвідчує особу;
  • копію військово-облікового документа (крім випадків, передбачених законодавством);
  • 4 кольорові фото 3х4;
  • підписану Приймальною комісією роздруковану заяву на вступ (для тих вступників, які подавали заяви через електронний кабінет);
  • інші документи, що передбачені Правилами приймання конкретного закладу.

Дистанційне надання оригіналів документів та укладання договору про навчання здійснюється впродовж трьох місяців від дати початку навчання.

"Звертаємо увагу, що в цьому році подання оригіналів документів про освіту (за умови наявності в ЄДЕБО інформації про них) не є обов’язковим, водночас заклади вищої освіти у разі вступу на основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня) в своїх Правилах приймання можуть передбачити необхідність подання їхніх сканованих копій для підтвердження розрахунку перезарахування кредитів ECTS за результатами попереднього навчання", - додають в МОН.

Зарахування на бюджет відбудеться 5 вересня. Не пізніше ніж 19 вересня відбудеться переведення на  державне замовлення за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за контрактом.

У вступників, які не отримають рекомендації на бюджет до 29 серпня, статус залишиться "Допущено до конкурсу". Ці заяви автоматично беруть участь у конкурсі на контракт. 

У разі отримання рекомендації на контракт статус зміниться на "Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти фізичних і юридичних осіб)". Цей статус може з’явитися напроти кількох заяв – тоді абітурієнт має визначити, яку пропозицію обрати. 

Строки приймання оригіналів документів на контракт визначає заклад вищої освіти окремо. 

  • 3 липня міністр освіти та науки Сергій Шкарлет розповів, як навчатимуться в закладах, де немає місць в укриттях.
  • 12 серпня, для вступників, які не мали можливості зареєструватися для участі в тестуванні в основний і додатковий періоди, відкрито таку можливість до 15 серпня 2022 року.
  • 17 серпня стало відомо, що до очного навчання в період повномасштабної війни готовий лише 41% закладів.
  • Міністерство освіти і науки України на відкритті Міжнародної серпневої педагогічної науково-практичної конференції "Освіта, освітяни - незламні у війні" представило чотири моделі навчання у школах в умовах повномасштабного вторгнення Росії.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

освіта
бюджет
Наука
Читайте також:
28 серпня, 2022 неділя
У Сарнах священик Московського патріархату звинувачує рідних загиблих на фронті, - ЗМІ
Автор Антін Борковський
28 серпня, 2022 неділя
Московські ультрафашисти тиснуть на Путіна, але він не піддається, бо боїться за своє життя - Піонтковський
Віктор Вихрист
28 серпня, 2022 неділя
Український боксер переміг американця, який встояв проти Кличка та Ф'юрі
Київ
+31°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.49
    Купівля 39.49
    Продаж 40.3
  • EUR
    Купівля 39.35
    Продаж 40.38
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
29 серпня
15:32
ЗСУ українські військові
Нацгвардійці показали, як на Харківщині знищили російську САУ "Мста-С", здатну бити на 29 км
15:29
Ексклюзив
Мандрівні державотворці
15:25
Олаф Шольц
Шольц закликав прийняти Україну в ЄС та назвав Росію неоімперіалістичною автократією
15:11
Біолабораторії
У Мелітополь окупанти привезли хімічні лабораторії "Мікроб" для захисту від радіації, - мер
15:09
Ексклюзив
Енергодар
Росіяни влаштували в Енергодарі декілька катівень для атомників ЗАЕС, - чиновниця міськради
15:04
Емманюель Макрон
Ядерна зброя не може бути об'єктом ведення війни. Ми маємо захищати суверенітет України, - Макрон
15:02
Монета за донат для ЗСУ: за п’ять днів НБУ зібрав 6,21 млн грн
15:00
Велика Британія
Російські пропагандисти пророкують Британії голод, маніпулюючи статтями західних ЗМІ, — Центр при РНБО
14:55
Оновлено
Володимир Шепелєв (у світлій формі)
УПЛ: "Металіст" зіграв внічию з "Інгульцем", "Дніпро-1" розгромив "Динамо". Результати усіх матчів 2-го туру
14:50
Олександр Усик
"Рідненька, ми сумували": Усик повернуся до України після перемоги над Джошуа
14:35
Оновлено
ЗСУ почали наступальні дії на багатьох напрямках на Півдні України, - керівниця пресцентру ОК "Південь" Гуменюк
14:24
Ексклюзив
Володимир Путін та Олександр Лукашенко
Загроза вторгнення з Білорусі існуватиме, поки при владі Лукашенко та Путін, - журналіст білоруської служби Радіо Свобода Калиновський
14:21
Ексклюзив
путін
В РФ зрозуміли, що війна програна: російські еліти почали шукати канали на Заході, щоб домовитися про переговори, - Клімкін
14:09
Георгій Султанов
"Денацифікувася й демілітаризувався": в Україні ліквідували російського старшого лейтенанта, - офіцер ЗСУ Штефан
14:08
Ексклюзив
На фото: Нагірний Карабах, Азербайджан, Ільхам Алієв, голова Євроради, Шарль Мішель, Вірменія, Нікол Пашинян , перемовини
Європа дуже зацікавлена в мирній угоді між Азербайджаном і Вірменією, - політолог Велізаде
13:55
на фото: кліп
Український оператор Нікіта Кузьменко отримав нагороду MTV VMA 2022 за кліп на пісню Гаррі Стайлза
13:39
Ексклюзив
Зброя зі США до України приходить швидше, ніж посилка у мирні часи
Є ризики зменшення військової допомоги Україні, - експерт з міжнародної політики Куса
13:36
Сергій Кривонос
У Генштабі пояснили, на якій підставі Залужний призначив Кривоноса керувати обороною аеропорту "Київ"
13:35
Нідерланди_ прапор
У Нідерландах вантажівка в'їхала в натовп: загинуло 6 людей, постраждало ще 7
13:24
Ексклюзив
податки
Стрімка податкова реформа - це радикально та небезпечно для українського суспільства, - нардепка Констанкевич
13:18
СБУ ідентифікувала командира російського спецзагону "Ахмат", який убив п’ятьох цивільних у Бучі
13:12
Магдалена Андерссон
Швеція надасть Україні 500 млн крон військової допомоги
12:27
навчальні стрільби
На Полтавщині проведуть навчальні стрільби: лунатимуть постріли
12:12
евакуація з Ірпеня
"Ми психологічно не були готові підривати мости": в Офісі президента назвали одну з ключових помилок влади після вторгнення РФ
12:11
Ексклюзив
Україна ЄС НАТО
Відбулася інтеграція України у західну оборонну систему, - дипломат Ващук
12:08
Урмас Рейнсал
"Не спочивати на лаврах, відправивши кілька танків": міністр закордонних справ Естонії закликав Німеччину збільшити військову підтримку України
12:08
на фото: число компаній
Майже 65 тисяч бізнесів працюють на тимчасово окупованих територіях України, — Опендатабот
12:04
Russia Today
Закликав до геноциду українців: в Україні судитимуть російського пропагандиста Красовського з каналу RT
11:43
Михайло Подоляк
Подоляк пояснив, чому українців заздалегідь не попередили про дату нападу Росії
11:41
на фото: марки
Укрпошта випустить благодійну марку з псом Патроном 30 серпня: збиратимуть гроші на машину для розмінування
11:37
Ракети вибухнули біля будівлі ОВА: Синєгубов показав фото наслідків удару окупантів по центру Харкова
11:10
Цієї ночі у Херсоні ЗСУ знищили військову частину окупантів та "травмували" міст через Конку
11:03
Збірна України з волейболу
Україна - Туніс: де та коли дивитися матч ЧС з волейболу
10:46
Ексклюзив
ЗСУ, ракета, РСЗВ
У Сватовому на базі окупантів сталася "бавовна", - голова Луганської ОВА Гайдай
10:40
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
ЗАЕС працює, проте є ризики порушення норм радіаційної та пожежної безпеки, – Енергоатом
10:26
Баштанка
Уночі окупанти обстрілювали Миколаївщину: влучили в житлові будинки та сільгоспбудівлі
10:26
Інфографіка
долар
Курс валют 29 серпня: актуальна ціна за долар та євро
10:25
Space Launch System (SLS)
NASA повертається на Місяць: коли й де стежити за запуском ракети за новою програмою Artemis
10:23
загибель доньки Дугіна
ФСБ звинуватила у вбивстві російської пропагандистки Дугіної ще одного українця
10:09
Ексклюзив
ЗСУ відбили атаки росіян на Донеччині, - Генштаб
ЗСУ закріпилися на околицях Пісків та тримають оборону, - речник Східного угруповання військ Череватий
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV