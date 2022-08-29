Про це інформує Міністерство освіти і науки України.

"29 серпня 2022 року, в електронних кабінетах вступників на сайті з'явились рекомендації для зарахування на бюджет до закладів вищої освіти. Загалом їх отримали понад 67 тис. осіб для вступу на молодшого бакалавра, бакалавра (магістра медичного, ветеринарного та фармацевтичного спрямування), зокрема за квотою-2", - йдеться в повідомленні.

Навпроти відповідної заяви, в електронних кабінетах, статус зміниться на "Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти державного (регіонального) бюджету)". Уточнюється, що рекомендація надається лише на одне бюджетне місце, за однією заявою.

Абітурієнти для зарахування на бюджет мають до шостої години вечора 2 вересня мають подати до університетів:

копію документа, що посвідчує особу;

копію військово-облікового документа (крім випадків, передбачених законодавством);

4 кольорові фото 3х4;

підписану Приймальною комісією роздруковану заяву на вступ (для тих вступників, які подавали заяви через електронний кабінет);

інші документи, що передбачені Правилами приймання конкретного закладу.

Дистанційне надання оригіналів документів та укладання договору про навчання здійснюється впродовж трьох місяців від дати початку навчання.



"Звертаємо увагу, що в цьому році подання оригіналів документів про освіту (за умови наявності в ЄДЕБО інформації про них) не є обов’язковим, водночас заклади вищої освіти у разі вступу на основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня) в своїх Правилах приймання можуть передбачити необхідність подання їхніх сканованих копій для підтвердження розрахунку перезарахування кредитів ECTS за результатами попереднього навчання", - додають в МОН.

Зарахування на бюджет відбудеться 5 вересня. Не пізніше ніж 19 вересня відбудеться переведення на державне замовлення за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за контрактом.

У вступників, які не отримають рекомендації на бюджет до 29 серпня, статус залишиться "Допущено до конкурсу". Ці заяви автоматично беруть участь у конкурсі на контракт.

У разі отримання рекомендації на контракт статус зміниться на "Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти фізичних і юридичних осіб)". Цей статус може з’явитися напроти кількох заяв – тоді абітурієнт має визначити, яку пропозицію обрати.

Строки приймання оригіналів документів на контракт визначає заклад вищої освіти окремо.

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