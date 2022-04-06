Вступ до НАТО зробить Фінляндію мішенню для російських заходів у відповідь, - Джабаров
Росія погрожує Фінляндії через її можливий вступ до НАТО, обіцяючи ужити заходів у відповідь
Про це повідомляє російський новинний портал РИА Новости.
Як стало відомо, перший заступник голови міжнародного комітету Ради федерації Росії Джабаров заявив, що у разі вступу Фінляндії у НАТО Росією будуть вжиті заходи у відповідь.
Деталі наразі не уточнюються.
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