Вступ до НАТО зробить Фінляндію мішенню для російських заходів у відповідь, - Джабаров

Про це повідомляє російський новинний портал РИА Новости.



Як стало відомо, перший заступник голови міжнародного комітету Ради федерації Росії Джабаров заявив, що у разі вступу Фінляндії у НАТО Росією будуть вжиті заходи у відповідь.

Деталі наразі не уточнюються.

