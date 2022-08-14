Вступ Швеції та Фінляндії в НАТО обмежить Росію на Півночі, - Згурець

Військовий експерт поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".

"Вступ Швеції та Фінляндії в НАТО - це надзвичайно важливий внесок у зміцнення Альянсу та суттєве обмеження можливостей Росії діяти на Півночі. Потенціал Швеції та Фінляндії для Північноатлантичного альянсу є достатньо великим - це повний контроль Балтійського моря. Швеція та Фінляндія достатньо потужно можуть перекрити лінії сполучення російської армії на Півночі", - зазначив Згурець.

Експерт додав, що термін вступу Фінляндії та Швеції в НАТО не має значення, адже США та Велика Британія заявили про свою підтримку в разі агресивних дій з боку РФ.

"Терміни вступу Швеції та Фінляндії в НАТО не мають значення, адже Сполучені Штати Америки та Велика Британія заявили, що в разі агресивних дій з боку Росії цим країнам надаватиметься допомога у форматі повномасштабної підтримки з боку Альянсу. Водночас вступ Швеції та Фінляндії в НАТО - це правильний крок з боку Альянсу, щоб створити спільний пояс безпеки, який суттєво обмежить можливості Росії почувати себе впевнено в цій зоні", - зауважив Сергій Згурець.

9 серпня президент США Джо Байден підписав документи про ратифікацію протоколів щодо вступу Фінляндії та Швеції до НАТО.

13 серпня ратифікаційний протокол про вступ Фінляндії та Швеції до НАТО підписав президент Франції Емманюель Макрон.

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