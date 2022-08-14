Вступ Швеції та Фінляндії в НАТО обмежить Росію на Півночі, - Згурець
Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець переконаний, що вступ Швеції та Фінляндії в Північноатлантичний альянс суттєво обмежить можливості країни-агресорки Росії на Півночі
Військовий експерт поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".
"Вступ Швеції та Фінляндії в НАТО - це надзвичайно важливий внесок у зміцнення Альянсу та суттєве обмеження можливостей Росії діяти на Півночі. Потенціал Швеції та Фінляндії для Північноатлантичного альянсу є достатньо великим - це повний контроль Балтійського моря. Швеція та Фінляндія достатньо потужно можуть перекрити лінії сполучення російської армії на Півночі", - зазначив Згурець.
Експерт додав, що термін вступу Фінляндії та Швеції в НАТО не має значення, адже США та Велика Британія заявили про свою підтримку в разі агресивних дій з боку РФ.
"Терміни вступу Швеції та Фінляндії в НАТО не мають значення, адже Сполучені Штати Америки та Велика Британія заявили, що в разі агресивних дій з боку Росії цим країнам надаватиметься допомога у форматі повномасштабної підтримки з боку Альянсу. Водночас вступ Швеції та Фінляндії в НАТО - це правильний крок з боку Альянсу, щоб створити спільний пояс безпеки, який суттєво обмежить можливості Росії почувати себе впевнено в цій зоні", - зауважив Сергій Згурець.
- 9 серпня президент США Джо Байден підписав документи про ратифікацію протоколів щодо вступу Фінляндії та Швеції до НАТО.
- 13 серпня ратифікаційний протокол про вступ Фінляндії та Швеції до НАТО підписав президент Франції Емманюель Макрон.
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