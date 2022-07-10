Вступили до "прокуратури" й "МВС" "ЛНР": на Луганщині 9 поліцейським оголосили підозру
На Луганщині 9 поліцейських підозрюють у держзраді за те, що вони перейшли працювати до окупаційних "прокуратури" й "МВС"
Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.
Навесні 2022 року 9 правоохоронців зрадили Україну й під час тимчасової окупації територій Луганщини пройшли співбесіду з окупаційною адміністрацією "ЛНР". Вони погодилися перейти працювати до "Старобельского, Меловского, Беловодского РОВД МВД ЛНР" та "прокуратуры Троицкого района ЛНР".
Їм оголосили підозру в держзраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Зараз триває досудове розслідування.
- 1 липня на Харківщині оголосили підозру в держзраді правоохоронцю, який звинувачував Україну у війні, очолив окупаційну "поліцію" Вовчанська.
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