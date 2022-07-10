Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.

Навесні 2022 року 9 правоохоронців зрадили Україну й під час тимчасової окупації територій Луганщини пройшли співбесіду з окупаційною адміністрацією "ЛНР". Вони погодилися перейти працювати до "Старобельского, Меловского, Беловодского РОВД МВД ЛНР" та "прокуратуры Троицкого района ЛНР".

Їм оголосили підозру в держзраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Зараз триває досудове розслідування.

1 липня на Харківщині оголосили підозру в держзраді правоохоронцю, який звинувачував Україну у війні, очолив окупаційну "поліцію" Вовчанська.

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