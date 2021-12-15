Вступникам з окупованих територій сплачуватимуть близько 6 тис. грн стипендії на підготовчих курсах
Уряд вніс зміни до порядку використання державних коштів для забезпечення реінтеграції молоді з ОРДЛО та окупованого Криму
Відповідне рішення ухвалили на засіданні Кабміну.
"Удосконалення документа спрямоване на збільшення стипендіального забезпечення абітурієнтів з тимчасово окупованих територій, які проходитимуть навчання на реінтеграційних курсах у 2022 році. З 1 січня 2022 року воно становить три прожиткові мінімуми для працездатних осіб, встановлені на 1 січня календарного року на одну особу (7 443 грн) без урахування податків та зборів, що мають бути сплачені. Після всіх відрахувань сума становитиме близько 6 тис. грн", - уточнили в Мінреінтеграції.
Також Кабмін додав до цільової авдиторії курсів людей, котрі попереднього року здобули повну загальну середню освіту та заборонив брати в них участь студентам і випускникам закладів вищої освіти, а також тим, хто навчався на курсах у минулих роках.
Крім того, уряд змістив акцент з навчання на реінтеграцію молоді з тимчасово окупованих територій в український соціокультурний простір.
"До того ж зміни стосувалися й міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Відтепер саме цей державний орган затверджуватиме методичні рекомендації для закладів вищої освіти державної власності щодо підготовки, забезпечення та проведення реінтеграційних курсів", - зазначили у відомстві.
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