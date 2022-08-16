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Головна війна з Росією Вся безпека на території ЗАЕС лежить на плечах співробітників, - ексголовний інженер Чорнобильської АЕС Штейнберг
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Вся безпека на території ЗАЕС лежить на плечах співробітників, - ексголовний інженер Чорнобильської АЕС Штейнберг

16 серпня, 2022 вiвторок
12:32
війна з Росією ЗАЕС

Головна проблема на Запорізькій АЕС - те, що окупанти тримають працівників станції в невизначеному психологічному стані

Про це в ефірі Еспресо сказав ексголовний інженер Чорнобильської АЕС Микола Штейтенберг.

"Тримати людей в невизначеному психологічному стані - це головна проблема. Тому що станція тримається на плечах кількох сотень співробітників Запорізької АЕС - оператори, ремонтники, майстри, начальники лабораторій, які забезпечують безпеку існуючих блоків", - розповів він.

За його словами, керівництво Енергоатома і органи ядерного врегулювання усунулись, посилаючись на відсутність комунікацій.

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"Цей колектив працює сам. Психологічно зрозуміти ситуацію можна - ви приходите на зміну і не знаєте, чи потім застанете родину вдома. Це ті умови, в яких працюють оператори, кожен рух якого може викликати непередбачувані наслідки. Безпека станції лежить на плечах цих хлопців. І нашої загальної безпеки. Це треба розуміти", - підсумував Штейтенберг.

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російська армія
Запорізька АЕС
Енергодар
атомна енергетика
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