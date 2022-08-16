Психологічний стан працівників ЗАЕС дуже важкий, - один із співробітників
Персонал на Запорізькій атомній електростанції професійний і виконує свої обов'язки в повному обсязі
Про це на умовах аномімності в ефірі Еспресо розповів один із працівників станції.
"Психологічні умови дуже тяжкі. Персонал стикається з окупантами, як і у місті, так і на території Запорізької АЕС. Проходять прохідну і одразу стоять з автоматами окупанти. Жодного телефону ніхто не може пронести на територію станції. Під бомбардування міста та станції ніхто не може зв'язатися з своїми сім'ями. Стан дуже морально тяжкий, але персонал професійний і виконує свої обов'язки в повному обсязі", - сказав він.
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Працівник прокоментував можливість аварії на станції.
"На території ЗАЕС не тільки 6 енергоблоків, а й сховище відпрацьованого ядерного палива. І обстріли можуть призвести до витоку радіоактивних частин з сховища", - зазначив він.
- 12 серпня представник Росії в ООН Василь Небензя виступив проти демілітаризації Запорізької АЕС. Того ж дня віцеспікер ради федерації РФ Костянтин Косачов назвав повернення ЗАЕС під контроль України неможливим.
- Водночас високий представник Європейського Союзу із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель підтримав ідею створення довкола Запорізької атомної електростанції демілітаризованої зони.
- 14 серпня Енергоатом повідомив, що обстріли росіянами ЗАЕС спричинили серйозний ризик для безпечного функціонування станції.
- 15 серпня Енергоатом поінформував, що на ЗАЕС пошкоджено розподільчий пристрій, станція працює з ризиком порушень радіаційної безпеки.
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