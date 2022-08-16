Психологічний стан працівників ЗАЕС дуже важкий, - один із співробітників

Про це на умовах аномімності в ефірі Еспресо розповів один із працівників станції.

"Психологічні умови дуже тяжкі. Персонал стикається з окупантами, як і у місті, так і на території Запорізької АЕС. Проходять прохідну і одразу стоять з автоматами окупанти. Жодного телефону ніхто не може пронести на територію станції. Під бомбардування міста та станції ніхто не може зв'язатися з своїми сім'ями. Стан дуже морально тяжкий, але персонал професійний і виконує свої обов'язки в повному обсязі", - сказав він.

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Працівник прокоментував можливість аварії на станції.

"На території ЗАЕС не тільки 6 енергоблоків, а й сховище відпрацьованого ядерного палива. І обстріли можуть призвести до витоку радіоактивних частин з сховища", - зазначив він.

12 серпня представник Росії в ООН Василь Небензя виступив проти демілітаризації Запорізької АЕС. Того ж дня віцеспікер ради федерації РФ Костянтин Косачов назвав повернення ЗАЕС під контроль України неможливим.

Водночас високий представник Європейського Союзу із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель підтримав ідею створення довкола Запорізької атомної електростанції демілітаризованої зони.

14 серпня Енергоатом повідомив, що обстріли росіянами ЗАЕС спричинили серйозний ризик для безпечного функціонування станції.

15 серпня Енергоатом поінформував, що на ЗАЕС пошкоджено розподільчий пристрій, станція працює з ризиком порушень радіаційної безпеки.

