Вторгнення в Україну: РФ втратила близько 26 650 військових, 1195 танків, 398 БПЛА й 161 вертоліт, - Генштаб ЗСУ

Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

За час повномасштабної війни проти України орієнтовні втрати РФ склали:

військових - близько 26650 (+300) людей;

танків - 1195 (+8) од.;

бойових броньованих машин - 2873 (+17) од.;

артилерійських систем - 534 (+6) од.;

РСЗВ - 191 (+6) од.;

засобів ППО - 87 (+0) од.;

літаків - 199 (+0) од.;

гелікоптерів - 161 (+1) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 398 (+8) од.;

крилатих ракет - 94 (+0) од.;

кораблів/катерів - 13 (+1) од од.;

автомобільної техніки й автоцистерн - 2019 (+22) од.;

спеціальної техніки - 41 (+0) од.

Упродовж 11 травня найбільших втрат окупанти зазнали на Курахівському напрямку.

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