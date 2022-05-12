Вторгнення в Україну: РФ втратила близько 26 650 військових, 1195 танків, 398 БПЛА й 161 вертоліт, - Генштаб ЗСУ
З 24 лютого до 12 травня окупанти втратили близько 26 650 військових, 2873 бронемашини, 1195 танків, 534 системи артилерії й 161 вертоліт
Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.
За час повномасштабної війни проти України орієнтовні втрати РФ склали:
- військових - близько 26650 (+300) людей;
- танків - 1195 (+8) од.;
- бойових броньованих машин - 2873 (+17) од.;
- артилерійських систем - 534 (+6) од.;
- РСЗВ - 191 (+6) од.;
- засобів ППО - 87 (+0) од.;
- літаків - 199 (+0) од.;
- гелікоптерів - 161 (+1) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 398 (+8) од.;
- крилатих ракет - 94 (+0) од.;
- кораблів/катерів - 13 (+1) од од.;
- автомобільної техніки й автоцистерн - 2019 (+22) од.;
- спеціальної техніки - 41 (+0) од.
Упродовж 11 травня найбільших втрат окупанти зазнали на Курахівському напрямку.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.45
Купівля 31.45Продаж 32.04
-
EUR
Купівля 33Продаж 33.78
- Актуальне
- Важливе