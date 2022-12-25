Втрати окупантів: ЗСУ ліквідували понад 102 тис. росіян

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян із 24.02 по 25.12 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 102050 (+620) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3011 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 6010 (+16) од,

артилерійських систем – 1991 (+3) од,

РСЗВ – 418 (+0) од,

засоби ППО ‒ 212 (+0) од,

літаків – 283 (+0) од,

гелікоптерів – 267 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1706 (+0),

крилаті ракети ‒ 653 (+0),

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4635 (+8) од,

спеціальна техніка ‒ 178 (+0).

Нагадаємо, війська РФ ведуть наступальні дії на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках, однак 24 грудня захисники відбили ворожі атаки у районах 15 населених пунктів.

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