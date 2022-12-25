Втрати окупантів: ЗСУ ліквідували понад 102 тис. росіян
За добу росіяни втратили 620 військових, 16 бойових броньованих машин, 5 танків та 3 артилерійські системи
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати росіян із 24.02 по 25.12 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 102050 (+620) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3011 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6010 (+16) од,
- артилерійських систем – 1991 (+3) од,
- РСЗВ – 418 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 212 (+0) од,
- літаків – 283 (+0) од,
- гелікоптерів – 267 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1706 (+0),
- крилаті ракети ‒ 653 (+0),
- кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4635 (+8) од,
- спеціальна техніка ‒ 178 (+0).
- Нагадаємо, війська РФ ведуть наступальні дії на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках, однак 24 грудня захисники відбили ворожі атаки у районах 15 населених пунктів.
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