Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією Росіяни зосереджують зусилля на веденні наступальних дій на трьох напрямках, ЗСУ відбити атаки у районі 15 міст і сіл, - Генштаб

Росіяни зосереджують зусилля на веденні наступальних дій на трьох напрямках, ЗСУ відбити атаки у районі 15 міст і сіл, - Генштаб

25 грудня, 2022 неділя
07:20
війна з Росією ЗСУ

Війська РФ ведуть наступальні дії на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках, однак захисники відбили ворожі атаки у районах 15 населених пунктів

Про це мовиться в ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ у фейсбуку.

Збройні сили України відбили атаки окупантів поблизу 15 населених пунктів, а також уразили 4 ворожих пункти управління та 3 райони зосередження живої сили

Сили оборони відбили атаки противника поблизу населених пунктів Лиман Перший Харківської області, Стельмахівка, Новоселівське, Площанка, Червонопопівка на Луганщині та Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Північне, Красногорівка, Веселе і Мар’їнка Донецької області.

Українська авіація за добу 14 грудня завдала 4 удари по районах зосередження загарбників. Захисники з ракетних військ та артилерії, своєю чергою, уразили 4 ворожих пункти управління й 3 райони зосередження російського особового складу. Також інформують про удар по зенітному ракетному комплексу С-300 і ще 3 важливих об'єктах окупантів.

24 грудня війська РФ завдали 5 ракетних та 1 авіаційний удар, а також здійснили більш як 90 обстрілів з РСЗВ

Протягом доби 24 грудня окупанти завдали 5 ракетних та авіаційний удар. Також здійснив понад 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Під ворожими атаками з РСЗВ опинилися об'єкти Херсона, загинули мирні люди. 

Росіяни надалі посилюють режимно-адміністративні заходи на тимчасово окупованих територіях Запоріжжя

У Василівці, Запорізька область, військові РФ увели комендантську годину на тиждень: обмеження застосують з 28 грудня цього року по 04 січня 2023.

Працівники екстрених служб отримають спеціальні перепустки, а іншим місцевим жителям заборонили залишати житло та пересуватися населеним пунктом.

Ситуація за напрямками:

Ворог зосередився на наступальних діях на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках. Не полишає спроб покращити тактичне положення на Куп’янському напрямку.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках фахівці не зафіксували суттєвих змін: ворог зберігає військову присутність, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На Сіверському напрямку загарбники обстріляли цивільну інфраструктуру Винторівки, Рижівки та Ворожби Сумської області.

На Слобожанському напрямку мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Гур’їв Козачок, Ветеринарне, Козача Лопань, Кудіївка, Гоптівка, Стрілеча, Красне, Тернова, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ, Нестерне, Землянки, Хатнє та Амбарне Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог вів обстріли з танків, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Новомлинськ, Дворічна, Куп’янськ, Кислівка, Табаївка, Котлярівка і Крохмальне на Харківщині та Новоселівське, Стельмахівка і М’ясожарівка Луганської області.

На Лиманському напрямку під вогневе ураження потрапили Макіївка, Площанка, Червонопопівка, Діброва на Луганщині, а також Терни Донецької області.

На Бахмутському напрямку війська РФ здійснили обстріли населених пунктів Спірне, Званівка, Берестове, Білогорівка, Веселе, Яковлівка, Соледар, Парасковіївка, Підгородне, Бахмут, Часів Яр, Опитне, Ступочки, Кліщіївка, Андріївка, Біла Гора, Олександро-Шультине, Диліївка, Клебан-Бик, Озарянівка, Північне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку під вогневий вплив потрапили Веселе, Кам’янка, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Георгіївка, Мар’їнка та Новомихайлівка, що на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку противник обстріляв з танків та всього спектру артилерії позиції наших військ неподалік Богоявленки, Вугледара, Пречистівки, Новоукраїнки, Великої Новосілки та Времівки Донецької області.

На Запорізькому напрямку від артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів Малинівка, Червоне, Дорожнянка, Чарівне, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів, Малі Щербаки, Степове, Кам’янське на Запоріжжі та Марганець і Нікополь Дніпропетровської області.

На Херсонському напрямку тривають російські обстріли цивільної інфраструктури. Зокрема населених пунктів Червоногригорівка на Дніпропетровщині та Бургунка, Антонівка і Херсон. Є постраждалі мирні мешканці.

  • Нагадаємо, станом на вечір 24 грудня у Чорному морі маневрує 14 російських кораблів, які споряджені крилатими ракетами: Росія готується до ударів.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Україна
Росія
військові
російська армія
ЗСУ
Військові новини
ракетний удар
Читайте також:
Автор Максим Розумний
24 грудня, 2022 субота
За що воює Путін?
24 грудня, 2022 субота
Візит президента Зеленського до США мав три цілі, - американський експерт Фрід
24 грудня, 2022 субота
Путін не має жодного стосунку до того, що відбувається на війні, - соціолог Яковенко
Київ
+1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.71
    Купівля 39.71
    Продаж 40.38
  • EUR
    Купівля 41.23
    Продаж 42.29
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, неділя
25 грудня
08:40
Бахмут, обстріл
У ISW спрогнозували, як розгортатимуться бої за Бахмут
08:37
Папа Франциск
Під час різдвяної промови Папа Римський згадав тих, хто "поглинає своїх сусідів"
08:15
Від атак окупантів 24 грудня семеро мешканців Донеччини отримали поранення
08:09
OPINION
Юрій Богданов
Чому американці та європейці не дають нам "усе і відразу"
07:50
росгвардія
Росіяни знову завезли росгвардійців для контролю населених пунктів Півдня, - ЦНС
07:44
Ексклюзив
Герої України: "Евакуаційні машини для росіян, як цукерочки. Вони люблять їх обстрілювати", - військовий медик Андрій Жолоб
06:50
Афганістан
Таліби заборонили жінкам працювати в неурядових організаціях
06:30
Євген Пригожин
ISW: Російські силовики виправдовують вилучення майна олігархів, щоб спонсорувати війну
01:42
Соловйов та путін
ЗСУ ліквідували двох російських капітанів і тезку пропагандиста Соловйова, - офіцер Штефан
01:29
Руслан Малиновський
Малиновський вступив у перемовини з "Вест Гемом", - ЗМІ
00:07
ЗСУ, Різдво
У ЗСУ привітали Санта Клауса, який "пролетів" над Україною
2022, субота
24 грудня
23:37
Сергій Палкін
Гендиректор "Шахтаря" звинуватив ФІФА у вбивстві українського футболу
22:52
російські танки, окупанти, оркі
На Запоріжжі окупанти погрожують "націоналізувати" майно українців
22:29
Василь Ломаченко
Ломаченко проведе бій за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі: промоутер заявив про роботу над датою поєдинку
22:15
Ексклюзив
Віталій Портников
Іран може одного дня прокинутись без певних об'єктів через підтримку РФ, Ізраїль чекає на можливість робити це без наслідків, - Портников
22:09
Путін, морські десантники
"Росія готується до ракетних ударів": У Чорному морі маневрує більше ніж 10 кораблів агресора
22:02
OPINION
Лєна Чиченіна
Росіяни переселяються у "День опричника"
21:47
Українців попередили про нову шахрайську схему виманювання грошей
"Продають" стабільний мобільний зв’язок: українців попередили про нову шахрайську схему виманювання грошей
21:40
Російський обстріл, вибух, Сумщина
Росія обстріляла Сумщину з артилерії і мінометів. Суттєво пошкоджений об'єкт інфраструктури та лінія електропередач
21:34
Російська армія
Уряд Німеччини прогнозує новий наступ РФ на квітень. Є два варіанти, - ЗМІ
21:30
Ексклюзив
Росія
РФ зануриться у смуту та розпадеться, - соціолог Яковенко
21:14
Оновлено
на фото: центр Херсона
Росіяни обстріляли з "градів" центр Херсона: 10 людей загинули, 68 постраждали
21:00
Ексклюзив
Путін та Сі Цзіньпін
Китайці шоковані тим, як показала себе Росія в мілітарному плані, - американський експерт Фрід
20:50
Анонс
25 грудня Еспресо транслюватиме різдвяну службу та гуцульську коляду з Криворівні
20:26
Володимир Зеленський. 24 грудня 2022 року
"Жодні дрони-камікадзе не здатні загасити різдвяну зорю". Зеленський привітав українців із західним Різдвом
20:20
Ексклюзив
Візит Зеленського до США є великим внеском у майбутню перемогу України в цій війні, - експосол у Києві Гербст
20:09
OPINION
Ігор Гулик
Як велика війна зруйнувала маленьку "постправду"
20:09
Ексклюзив
Білорусь солдати
Наступ з боку Білорусі відбудеться, а Україна почне реагувати на випередження, - військовий експерт Копчак
19:34
Ріші Сунак
Прем'єр Британії Сунак замість різдвяного вітання зателефонував держслужбовцям, зокрема з України
19:20
Гроші
"Ніяких виїзних перевірок". Наступного року податківці повністю перейдуть на "електронні рейки"
19:14
Ексклюзив
Іран протест
Протестні акції в Ірані не призведуть найближчим часом до революційних змін в іранському суспільстві, - дипломат Самарський
19:00
Ексклюзив
Володимир Путін
Путінізм послабив російську армію так само, як і Росію в цілому, - американський експерт Фрід
18:51
Тарас Тополя у Теробороні Києва. Березень 2022 року
Невдовзі ЗСУ матимуть інноваційну зброю, яка знищуватиме техніку противника мільйонної вартості, - Тарас Тополя
18:43
Генератори ЄС для України
Держави ЄС передали понад 1000 генераторів Україні
18:37
Ексклюзив
путін
Путін не віддасть наказ про виведення військ з території України, - соціолог Яковенко
18:27
російські військові окупанти
У Горностаївці на Херсонщині російські окупанти на 10 діб запровадили цілодобову комендантську годину
18:05
OPINION
Тарас Возняк
Ви досі певні, що Різдво 25 грудня лише католицьке?
18:04
Іран
Іранський суд скасував смертний вирок одному з учасників протестів
17:58
Ексклюзив
Дмитро Медведєв та Сі Цзіньпін
Візит Медведєва до Китаю може свідчити, що у них з президентом Путіним існують якісь недомовленості, - дипломат Хандогій
17:54
В'ячеслав Чорновіл
85 років тому народився В'ячеслав Чорновіл
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2022 ESPRESO.TV