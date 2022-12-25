Про це мовиться в ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ у фейсбуку.

Збройні сили України відбили атаки окупантів поблизу 15 населених пунктів, а також уразили 4 ворожих пункти управління та 3 райони зосередження живої сили

Сили оборони відбили атаки противника поблизу населених пунктів Лиман Перший Харківської області, Стельмахівка, Новоселівське, Площанка, Червонопопівка на Луганщині та Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Північне, Красногорівка, Веселе і Мар’їнка Донецької області.

Українська авіація за добу 14 грудня завдала 4 удари по районах зосередження загарбників. Захисники з ракетних військ та артилерії, своєю чергою, уразили 4 ворожих пункти управління й 3 райони зосередження російського особового складу. Також інформують про удар по зенітному ракетному комплексу С-300 і ще 3 важливих об'єктах окупантів.

24 грудня війська РФ завдали 5 ракетних та 1 авіаційний удар, а також здійснили більш як 90 обстрілів з РСЗВ

Протягом доби 24 грудня окупанти завдали 5 ракетних та авіаційний удар. Також здійснив понад 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Під ворожими атаками з РСЗВ опинилися об'єкти Херсона, загинули мирні люди.

Росіяни надалі посилюють режимно-адміністративні заходи на тимчасово окупованих територіях Запоріжжя

У Василівці, Запорізька область, військові РФ увели комендантську годину на тиждень: обмеження застосують з 28 грудня цього року по 04 січня 2023.

Працівники екстрених служб отримають спеціальні перепустки, а іншим місцевим жителям заборонили залишати житло та пересуватися населеним пунктом.

Ситуація за напрямками:

Ворог зосередився на наступальних діях на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках. Не полишає спроб покращити тактичне положення на Куп’янському напрямку.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках фахівці не зафіксували суттєвих змін: ворог зберігає військову присутність, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На Сіверському напрямку загарбники обстріляли цивільну інфраструктуру Винторівки, Рижівки та Ворожби Сумської області.

На Слобожанському напрямку мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Гур’їв Козачок, Ветеринарне, Козача Лопань, Кудіївка, Гоптівка, Стрілеча, Красне, Тернова, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ, Нестерне, Землянки, Хатнє та Амбарне Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог вів обстріли з танків, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Новомлинськ, Дворічна, Куп’янськ, Кислівка, Табаївка, Котлярівка і Крохмальне на Харківщині та Новоселівське, Стельмахівка і М’ясожарівка Луганської області.

На Лиманському напрямку під вогневе ураження потрапили Макіївка, Площанка, Червонопопівка, Діброва на Луганщині, а також Терни Донецької області.

На Бахмутському напрямку війська РФ здійснили обстріли населених пунктів Спірне, Званівка, Берестове, Білогорівка, Веселе, Яковлівка, Соледар, Парасковіївка, Підгородне, Бахмут, Часів Яр, Опитне, Ступочки, Кліщіївка, Андріївка, Біла Гора, Олександро-Шультине, Диліївка, Клебан-Бик, Озарянівка, Північне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку під вогневий вплив потрапили Веселе, Кам’янка, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Георгіївка, Мар’їнка та Новомихайлівка, що на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку противник обстріляв з танків та всього спектру артилерії позиції наших військ неподалік Богоявленки, Вугледара, Пречистівки, Новоукраїнки, Великої Новосілки та Времівки Донецької області.

На Запорізькому напрямку від артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів Малинівка, Червоне, Дорожнянка, Чарівне, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів, Малі Щербаки, Степове, Кам’янське на Запоріжжі та Марганець і Нікополь Дніпропетровської області.

На Херсонському напрямку тривають російські обстріли цивільної інфраструктури. Зокрема населених пунктів Червоногригорівка на Дніпропетровщині та Бургунка, Антонівка і Херсон. Є постраждалі мирні мешканці.

Нагадаємо, станом на вечір 24 грудня у Чорному морі маневрує 14 російських кораблів, які споряджені крилатими ракетами: Росія готується до ударів.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb