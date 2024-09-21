"Це брехня": Зеленський про нібито 80 тисяч загиблих українських воїнів

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами 20 вересня, передає РБК-Україна.

"80 тисяч? Це брехня. Реальна цифра набагато менша, ніж та, що була опублікована. Суттєво", - сказав Зеленський.

Що передувало?

Американське видання The Wall Street Journal 17 вересня опублікувало матеріал, у якому зазначається, що число вбитих і поранених українців та росіян, які беруть участь у війні, нібито досягло приблизно 1 мільйона.

Автори стверджували, що кількість загиблих українських військових нібито становить 80 тисяч, а російських – 200 тисяч.