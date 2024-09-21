"Це брехня": Зеленський про нібито 80 тисяч загиблих українських воїнів
Нещодавно видання The Wall Street Journal написало, що Україна нібито втратила на війні 80 тисяч військових. Реальна ж цифра є значно меншою
Про це заявив президент України Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами 20 вересня, передає РБК-Україна.
"80 тисяч? Це брехня. Реальна цифра набагато менша, ніж та, що була опублікована. Суттєво", - сказав Зеленський.
Що передувало?
Американське видання The Wall Street Journal 17 вересня опублікувало матеріал, у якому зазначається, що число вбитих і поранених українців та росіян, які беруть участь у війні, нібито досягло приблизно 1 мільйона.
Автори стверджували, що кількість загиблих українських військових нібито становить 80 тисяч, а російських – 200 тисяч.
- У лютому президент України Володимир Зеленський заявив, що кількість загиблих українських воїнів за 2 роки повномасштабної війни з РФ складає 31 тисячу людей.
- У червні президент України Володимир Зеленський визнав, що РФ має набагато більше людського ресурсу для війни, проте Україна більше дбає про збереження життів своїх воїнів.
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