Україна дала дозвіл на транзит російської нафти для Угорщини, - нардеп Ар'єв

Про це повідомив нардеп Володимир Ар'єв у своєму телеграм-каналі.

"Україна дала дозвіл на транзит російської нафти для угорської компанії MOL і невідомо що отримала навзаєм!" - наголосив він.

За його словами, він поставив у запиті до МЗС такі питання:

1. Чи проводились консультації з угорською стороною щодо надання згоди на транзит російської нафти через територію України?

2. Чи погодилась українська влада надати дозвіл на транзит?

3. У разі якщо дозвіл було надано, то на яких умовах, і які преференції та поступки отримає Україна від Угорщини?

"У відповіді, яку я обіцяв оприлюднити, міністерство спихує все на Єврокомісію і такі документи, як Енергетична Хартія та угода про Асоціацію з Євросоюзом. І єдине, що заважало транщиту російської нафти в Угорщину - це угода з Лукойлом. А якщо угода не з Лукойлом, то значить все гаразд. Така еквілібристика. Почитайте самі", - коментує нардеп.

Він підкреслює факт, що нафта залишається російською, тільки постачальник тепер угорський. Натомість МЗС не вказує, які політичні поступки від Будапешта, якщо такі є, отримала у стані війни Україна. Ар'єв нагадує, що Угорщина блокувала не раз потреби України в Євросоюзі і НАТО: "І чи є ці поступки взагалі? Бо прикриватись лише угодами - дуже слабка позиція для вельми особливого часу".

"Якщо йдеться лише про гроші, то оплата за транзит не перекриє тих збитків, які Україна несе від росії і не ліквідує перешкод від угорської влади. Тоді питання - виходить, питання в грошах, але хтось переплутав державні інтереси з власною кишенею? І як тоді говорити на міжнародних зустрічах про посилення санкцій проти Москви, коли українська влада сама дає Москві заробляти, (ну і про себе не забуває в приватному порядку)?" - наголошує Володимир Ар'єв.

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У відповіді зовнішньополітичного відомства йдеться, що відповідне питання регулюється міжнародними договорами України, у тому числі Договором до Енергетичної Хартії (далі Договір), сторонами якого є, зокрема, Україна та Угорщина.

"Відповідно до пункту 1 статті 7 "Транзит" частини 11 зазначеного Договору, кожна сторона вживає заходів для спрощення транзиту енергетичних матеріалів і продуктів, керуючись принципом свободи транзиту і незалежно від походження, місця призначення або власника енергетичних матеріалів і продуктів. "Транзит" у розумінні зазначеного Договору означає, серед іншого, переміщення територією договірної сторони енергетичних матеріалів і продуктів походженням з другої держави і призначених для третьої держави, за умови, що хоча б одна з цих держав є стороною Договору", - йдеться у документі.

У МЗС також посилаються на статтю 272 глави 11 "Питання, пов'язані з торгівлею енергоносіями" угоди про асоціацію між Україною та ЄС, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, яка передбачає, що сторони вживають заходів, необхідних для спрощення транзиту.

"Українською стороною публічно та в комунікації з Європейською Комісією підтверджено, що чинне законодавство не виключає можливості іншим нафтовим трейдерам, до яких не застосовано національні санкції, продовжувати діяльність на території України. За наявною інформацією, а також попередньою оцінкою ЄК, "Лукойл" не є єдиним постачальником енергетичних матеріалів продуктів російського походження до згаданих держав-членів ЄС", - відповіли в МЗС.

Фото: Володимир Ар'єв

Фото: Володимир Ар'єв