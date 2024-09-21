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Україна дала дозвіл на транзит російської нафти для Угорщини, - нардеп Ар'єв

Ксенія Золотова
21 вересня, 2024 субота
14:04
Економіка Лукойл

Україна продовжила дозвіл на транзит територією України сирої нафти російського походження до Угорщини

Зміст

Про це повідомив нардеп Володимир Ар'єв у своєму телеграм-каналі.

"Україна дала дозвіл на транзит російської нафти для угорської компанії MOL і невідомо що отримала навзаєм!" - наголосив він.

За його словами, він поставив у запиті до МЗС такі питання:

1. Чи проводились консультації з угорською стороною щодо надання згоди на транзит російської нафти через територію України?
2. Чи погодилась українська влада надати дозвіл на транзит?
3. У разі якщо дозвіл було надано, то на яких умовах, і які преференції та поступки отримає Україна від Угорщини?

"У відповіді, яку я обіцяв оприлюднити, міністерство спихує все на Єврокомісію і такі документи, як Енергетична Хартія та угода про Асоціацію з Євросоюзом. І єдине, що заважало транщиту російської нафти в Угорщину - це угода з Лукойлом. А якщо угода не з Лукойлом, то значить все гаразд. Така еквілібристика. Почитайте самі", - коментує нардеп.

Він підкреслює факт, що нафта залишається російською, тільки постачальник тепер угорський. Натомість МЗС не вказує, які політичні поступки від Будапешта, якщо такі є, отримала у стані війни Україна. Ар'єв нагадує, що Угорщина блокувала не раз потреби України в Євросоюзі і НАТО: "І чи є ці поступки взагалі? Бо прикриватись лише угодами - дуже слабка позиція для вельми особливого часу".

"Якщо йдеться лише про гроші, то оплата за транзит не перекриє тих збитків, які Україна несе від росії і не ліквідує перешкод від угорської влади. Тоді питання - виходить, питання в грошах, але хтось переплутав державні інтереси з власною кишенею? І як тоді говорити на міжнародних зустрічах про посилення санкцій проти Москви, коли українська влада сама дає Москві заробляти, (ну і про себе не забуває в приватному порядку)?" - наголошує Володимир Ар'єв.

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У відповіді зовнішньополітичного відомства йдеться, що відповідне питання регулюється міжнародними договорами України, у тому числі Договором до Енергетичної Хартії (далі Договір), сторонами якого є, зокрема, Україна та Угорщина.

"Відповідно до пункту 1 статті 7 "Транзит" частини 11 зазначеного Договору, кожна сторона вживає заходів для спрощення транзиту енергетичних матеріалів і продуктів, керуючись принципом свободи транзиту і незалежно від походження, місця призначення або власника енергетичних матеріалів і продуктів. "Транзит" у розумінні зазначеного Договору означає, серед іншого, переміщення територією договірної сторони енергетичних матеріалів і продуктів походженням з другої держави і призначених для третьої держави, за умови, що хоча б одна з цих держав є стороною Договору", - йдеться у документі.

У МЗС також посилаються на статтю 272 глави 11 "Питання, пов'язані з торгівлею енергоносіями" угоди про асоціацію між Україною та ЄС, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, яка передбачає, що сторони вживають заходів, необхідних для спрощення транзиту.

"Українською стороною публічно та в комунікації з Європейською Комісією підтверджено, що чинне законодавство не виключає можливості іншим нафтовим трейдерам, до яких не застосовано національні санкції, продовжувати діяльність на території України. За наявною інформацією, а також попередньою оцінкою ЄК, "Лукойл" не є єдиним постачальником енергетичних матеріалів продуктів російського походження до згаданих держав-членів ЄС", - відповіли в МЗС.

Фото: Володимир Ар'єв

Фото: Володимир Ар'єв

Припинення транзиту російської нафти Лукойлу через територію України

Нафта російської компанії "Лукойл" перестала надходити до Словаччини та Угорщини через санкції України. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто вважає, що рішення України є "незрозумілим та неприйнятним".

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо у суботу, 20 липня, поговорив телефоном з українським колегою Денисом Шмигалем, розкритикувавши включення російської нафтової компанії "Лукойл", чию нафту також використовувала словацька нафтопереробна компанія "Словнафта", до санкційного списку.

22 липня Петер Сіярто заявив, що рішення України припинити транзит нафти російської компанії "Лукойл" загрожує безпеці енергопостачання його країни та Словаччини, тому угорська сторона може ініціювати судовий процес.

23 липня стало відомо, що Угорщина та Словаччина скликають комітет з питань торговельної політики в Європейській комісії для обговорення припинення транзиту російської нафти Лукойлу через територію України.

Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив, що його держава продовжуватиме блокувати військову допомогу від ЄС Україні на €6,5 млрд, якщо Київ не відновить транзит російської нафти "Лукойл" через свою територію.

Натомість очільник канцелярії угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана Гергей Гуяш заявив, що Україна ставить Угорщину у "безвихідну ситуацію", зупинивши транзит російської нафти "Лукойл".

Водночас Словаччина 26 липня запропонувала Україні технічне рішення щодо відновлення поставок російської нафти на словацькі та угорські нафтопереробні заводи, побоюючись дефіциту палива вже у вересні.

30 липня у МЗС заявили про готовність України до консультацій з ЄС через зупинку транзиту нафти "Лукойл".

Того ж дня Сіярто припустив, що зупинку транзиту російської нафти "Лукойл" через територію України "вигадали" в ЄС.

Угорська енергетична компанія Mol Nyrt. заявила про досягнення угоди, яка забезпечить продовження поставок російської сирої нафти територією України.

Теги:
Україна
Росія
МЗС
нафта
Угорщина
санкції проти Росії
Війна з Росією
Європейська комісія
санкції ЄС проти Росії
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