Трохи деталей щодо транзиту нафти в Угорщину.

"Відповідно до укладених угод з 9 вересня 2024 року Група MOL перебере на себе право власності на відповідні обсяги сирої нафти на білорусько-українському кордоні", — йдеться у вчорашньому повідомленні угорської групи MOL.

"Нова домовленість забезпечує стале рішення для транспортування сирої нафти нафтопроводом "Дружба"", — йдеться в заяві.

Багато хто (та і я теж певною мірою) сприйняли це як схвалення Україною подальшої співпраці РФ та Угорщини. Тим більше прем'єр Шмигаль додав, що ми начебто не проти. Що змусило напружитись - так це активний розгін новини російськими тг-каналами типу "Угорщина зберегла обличчя Україні".

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Але що кажуть мої джерела: насправді нічого по факту не змінилось. Жодних змін у контрактах Україна не підписувала. Їх підписали угорці й росіяни.

Що насправді відбулось? Тепер власником нафти на українському відрізку нафтопроводу "Дружба" буде MOL, а не російська "Транснафта". І відтепер за транзит нам буде платити MOL, а не росіяни, що також передбачено діючими контрактами.

Можу припустити, що угорські "друзі" багатіють думкою, що цей фокус їх страхує від подальших санкцій України на кшталт тих, що були залучені проти "Лукойлу" влітку і які спричинили справжню істерику в Будапешті. (Сіярто дозаявлявся до того, що без російської нафти Угорщина не виживе).

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В реальності Україна як мала, так і зберігає повний контроль над роботою труби й може зупинити її в будь-який час на цілком зрозумілих і законних підставах. Від долучення до європейських санкцій проти російської нафти до раптових аварій внаслідок російських обстрілів. Тому оці акценти угорців на відповідність усіх угод європейським санкціям і положенням – ні про що.

Наскільки я розумію, цей фінт також не рятує Будапешт від ембарго ЄС на імпорт російської нафти "Дружбою", який отримав виключення до 2025 року.

Україна все ще може використати цей аргумент у стратегії з наближення миру в Україні. Ще більшою мірою це стосується проєкту продовження транзиту російського газу, який по всіх документах припиняється з 1 січня 2025 року. На відміну від нафти, природний газ росіянам просто нема куди дівати, тому вони будуть змушені скорочувати видобуток, а паралельно підіймати ціни для населення, яке історично дотується коштом експорту. І це дуже потужний важіль впливу, який ми маємо використати на повну.

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Про автора. Сергій Куюн, директор консалтингової компанії А-95

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