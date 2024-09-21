Скільки українських митців загинули на війні: що каже Мінкульт
Вже 123 українські митці віддали свої життя на полі бою, захищаючи Україну
Про це заявив міністр культури та стратегічних комунікацій України Микола Точицький, передає Укрінформ.
"Ця війна дійсно спрямована на знищення всього українського. Української культури, мови, ідентичності. Ми маємо вже своє розстріляне покоління митців. Це 123 артисти, які зі зброєю в руках захищали нашу з вами історію", - підкреслив Точицький.
Він додав, що питання збереження української ідентичності, яка є частиною великої європейської спадщини, є завданням національної безпеки.
"В цілому наші із вами колеги чітко розуміють, що ця війна має серйозні ознаки геноциду. І ми будемо робити все, щоб саме таким чином це було представлено в міжнародних судових інституціях", - наголосив міністр.
За його словами, на зустрічах із західними партнерами обговорюється питання стратегії, яким чином зробити так, щоб не лише зберегти те, що лишилося, а й повернути власне ті спадки, які залишилися на окупованих територіях.
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