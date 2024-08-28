На фронті загинув артист-вокаліст київського театру "Берегиня" Олександр Сердюк
Артист-вокаліст київського театру "Берегиня" Олександр Сердюк, який наприкінці квітня долучився до лав ЗСУ, загинув під час виконання бойового завдання
Про це повідомили на сторінці київського академічного театру українського фольклору "Берегиня" у facebook.
42-річний артист-вокаліст Олександр Сердюк загинув 24 серпня. Як зазначили представники театру, воїн перебував в одній з найзапекліших точок України.
Інформацію про це підтвердили в Міністерстві культури. До лав Збройних Сил України Олександр вступив 29 квітня 2024 року.
"У пам’яті всіх залишиться доброю, порядною, талановитою, щирою і чесною людиною, люблячим і турботливим сином, вірним товаришем, який завжди поспішав на допомогу своїм друзям. Він любив родину, цінував дружбу та відносини з бойовими побратимами", - написав міський голова Гребінки Віталій Колісніченко, де народився Сердюк.
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