На фронті загинув артист-вокаліст київського театру "Берегиня" Олександр Сердюк

Про це повідомили на сторінці київського академічного театру українського фольклору "Берегиня" у facebook.

42-річний артист-вокаліст Олександр Сердюк загинув 24 серпня. Як зазначили представники театру, воїн перебував в одній з найзапекліших точок України.

Інформацію про це підтвердили в Міністерстві культури. До лав Збройних Сил України Олександр вступив 29 квітня 2024 року.

"У пам’яті всіх залишиться доброю, порядною, талановитою, щирою і чесною людиною, люблячим і турботливим сином, вірним товаришем, який завжди поспішав на допомогу своїм друзям. Він любив родину, цінував дружбу та відносини з бойовими побратимами", - написав міський голова Гребінки Віталій Колісніченко, де народився Сердюк.