Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Культура На фронті загинув артист-вокаліст київського театру "Берегиня" Олександр Сердюк

На фронті загинув артист-вокаліст київського театру "Берегиня" Олександр Сердюк

Дар'я Тарасова
28 серпня, 2024 середа
16:19
Культура Олександр Сердюк

Артист-вокаліст київського театру "Берегиня" Олександр Сердюк, який наприкінці квітня долучився до лав ЗСУ, загинув під час виконання бойового завдання

Зміст

Про це повідомили на сторінці київського академічного театру українського фольклору "Берегиня" у facebook.

42-річний артист-вокаліст Олександр Сердюк загинув 24 серпня. Як зазначили представники театру, воїн перебував в одній з найзапекліших точок України.

Інформацію про це підтвердили в Міністерстві культури. До лав Збройних Сил України Олександр вступив 29 квітня 2024 року.

"У пам’яті всіх залишиться доброю, порядною, талановитою, щирою і чесною людиною, люблячим і турботливим сином, вірним товаришем, який завжди поспішав на допомогу своїм друзям. Він любив родину, цінував дружбу та відносини з бойовими побратимами", - написав міський голова Гребінки Віталій Колісніченко, де народився Сердюк.

Теги:
мистецтво
військові
Війна з Росією
ЗСУ загиблі
Читайте також:
Прем’єр Індії Моді з Путіним
Автор Катерина Єсікова
27 серпня, 2024 вiвторок
Премʼєр Індії Моді розповів Путіну про поїздку до України
Рафаель Гроссі МАГАТЕ
Автор Дар'я Куркіна
27 серпня, 2024 вiвторок
Глава МАГАТЕ Гроссі після відвідин Курської АЕС заявив, що "ситуація з безпекою серйозна"
Білоруські танки
Автор Оксана Ліховід
27 серпня, 2024 вiвторок
Полковник запасу СБУ пояснив, які є ознаки того, що РФ може готувати атаку з білоруського напрямку
Київ
+31°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.07
    Купівля 41.07
    Продаж 41.52
  • EUR
    Купівля 45.67
    Продаж 46.37
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
28 серпня
16:45
Ексклюзив
ракета "Довгий Нептун"
Випробування української балістичної ракети могло відбуватись в бойових умовах, - Defense Express
16:27
карпати-динамо
Кубок України: відбулось жеребкування 1/8 фіналу. З ким зіграють "Шахтар" і "Динамо"
16:27
Автомобілі швидкої допомоги від United24
Три прикордонні області отримали 22 автомобілі швидкої допомоги від United24
16:20
Ексклюзив
росіяни підірвали міст через Сейм
Росіяни забруднюють річку Сейм, яка тече й територією України, - декан факультету природничих наук Києво-Могилянсьої академії професор Хлобистов
16:19
Саміт ЄС, Олаф Шольц
Шольц: на військову підтримку Україні у проєкті бюджету Німеччини на 2025 рік передбачено 4 млрд євро
16:08
Донецька область
У Покровську з 2 вересня не працюватимуть банківські установи, - ОВА
15:48
Сергій Сергійчук
У Кривому Розі від ракетного удару РФ 27 серпня загинув ексочільник Черкащини Сергій Сергійчук
15:47
LED лампа
Українці отримали 40 млн енергоефективних ламп від ЄС в обмін на лампи розжарювання
15:42
На фото: Олег Винник
Олег Винник заявив, що має чергу артистів, які хочуть записати з ним дует
15:18
засновник Telegram Павло Дуров
Франція видала ордер на арешт брата Павла Дурова, який є співзасновником Telegram, - Politico
15:07
Ексклюзив
Карта бойових дій за 21-28 серпня
Росіяни зрозуміли мету маневру на Курщині, незабаром можливі бої за Покровськ, - військовий експерт Ступак
14:22
Дніпрогес
В Україні не залишилося жодної ГЕС, яку б не атакувала Росія, - Укргідроенерго
14:08
Близький Схід Ємен нафта
Російська Татнафта збільшила експорт до Угорщини й Словаччини після припинення транзиту Лукойлу
14:03
фейк
МЗС Молдови спростувало російський фейк про перевезення біоматеріалів з України
14:03
Всеволод Князєв
ВАКС почав вивчати докази у справі ексголови Верховного суду Князєва
13:52
Де очікуються дощі та найнижча температура: прогноз погоди від Наталки Діденко на 29 серпня
13:46
"Конотопська Відьма" за 4 дні прокату зібрала майже 12 млн грн
13:32
тюрма
В Україні оголосили підозри двом жінкам, які проводили "референдуми" РФ на сході та півдні
13:30
Бурак Озчівіт
Зірка "Величного століття" турецький актор Бурак Озчівіт взяв участь у зйомках у РФ
13:29
сухпайки
Врахували релігійні, медичні й етичні потреби: Міноборони розробляє нові сухпайки для ЗСУ
13:23
На Чернігівщині в прикордонному селі через ворожий артобстріл згоріли 25 будівель
13:22
Інтерв’ю
Карта бойових дій за 21-28 серпня
​​​​​​​Карта бойових дій за період 21-28 серпня: росіяни пробили ворота на Покровськ, штурмують торецькі "Вежі", але сама РФ не припиняє палати
13:09
укриття
Шкільні укриття здатні вмістити 317 тис. людей: Кличко розповів про новий навчальний рік у Києві
13:00
Оновлено
обстріл
Ракетний удар РФ по Кривому Рогу: кількість постраждалих зросла до восьми
12:59
Оновлено
дрон, БПЛА
У Херсоні чотири людини дістали поранення через ворожу атаку БПЛА
12:58
Кір Стармер
Премʼєр Британії Стармер прибув до Німеччини: обговорюватиме відновлення відносин з Євросоюзом
12:54
електроенергія
У більшості регіонів діятимуть три черги вимкнень: ситуація в енергосистемі України 28 серпня
12:49
Павло Кириленко
ВАКС обрав запобіжний захід очільнику АМКУ Кириленку
12:49
Оновлено
Окупанти намагаються взяти в кільце Вугледар: Deep State доповів про ситуацію на Донеччині
12:38
школа
Лише в одному районі Харківщини можна запровадити офлайн-навчання школярів, – Синєгубов
12:37
Наталя Кузнєцова
На війні за Україну загинула активістка та військова Наталя Кузнєцова
12:26
На фото: Jerry Heil
Jerry Heil випустила пісню All eyes on kids, присвячену викраденню Росією українських дітей
12:25
Вакцинація
Захищає дітей одразу від п’яти захворювань: ЮНІСЕФ передав Україні 60 тис. доз комбінованої вакцини
12:25
Оновлено
РФ увечері 27 серпня обстріляла Ізюм із РСЗВ "Торнадо": постраждали 12 людей, серед них 5 дітей
12:24
OPINION
Анна Лобова та Олег Лобов
Про полонених азовців, пресконференцію президента та списки на обмін
12:18
"Ключовий логістичний маршрут армії РФ": партизани провели серію диверсій на новій залізничній гілці окупантів на півдні України
12:18
Володимир Путін
Британська розвідка розповіла, що Путін призначає на високі посади своїх родичів
11:53
Інтерпол оголосив у міжнародний розшук колишнього генерала СБУ Наумова
11:46
Оновлено
електроенергія, графіки відключень
Три черги замість двох: в Укренерго уточнили ситуацію з вимкненнями світла 28 серпня
11:45
Камала Гарріс
Фанати Тейлор Свіфт зібрали $100 тис. для кампанії Камали Гарріс
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV