США планують надіслати Україні ракети середньої дальності для F-16 в межах пакета допомоги на $375 млн, - Politico

Про це повідомляє Politico.

Ракети, про які йдеться, мають дальність понад 112 км. Як зазначили у виданні, це дозволить українським пілотам вражати російські цілі на значно більшій відстані.

Завдяки своїй дальності польоту нові ракети зможуть вражати цілі далі від лінії фронту, що дасть Києву новий спосіб наносити удари по цих оборонних об'єктах і прифронтових складах озброєнь, ускладнюючи операції російських військ.

Згідно з інформацією від двох американських посадовців та особи, знайомої з цим питанням, пакет, який все ще допрацьовується, також включатиме артилерійські боєприпаси, ракети та ракети ППО. Співрозмовники видання визнали, що його зміст може змінитися до офіційного оголошення.

Цей пакет стане найбільшим з травня цього року. Він також може стати останнім президентським рішенням щодо постачання озброєнь Україні до кінця поточного фінансового року, який закінчується 30 вересня.