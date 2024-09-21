США не готові відкрито обговорювати питання щодо дозволу Україні бити по території РФ, - Брайза

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Знаємо, що президент Зеленський збирається представити свій мирний план президенту Байдену, і з цим пов'язані великі очікування, принаймні за межами Білого дому. Коли Кір Стармер (прем'єр-міністр Великої Британії – ред.) нещодавно відвідав Вашингтон, а міністр закордонних справ Девід Леммі та державний секретар Ентоні Блінкен відвідали президента Зеленського, очікувалися вагомі оголошення з боку США та Великої Британії. Передбачалось, що лідери можуть дозволити Україні використовувати ракети ATACMS та Storm Shadow по цілях в глибині російської території. Однак цього досі ще не було оголошено", - прокоментував Метью Брайза.

За його словами, нещодавно радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана запитали про цей дозвіл, і він просто відповів: "Наразі я не можу зробити якогось оголошення". Це не означає, що дозволу не надали або що його не нададуть, тобто Сполучені Штати не готові відкрито обговорювати це питання.

"Наразі імпульс в адміністрації Байдена та адміністрації Стармера в Лондоні, схоже, рухається в бік підтримки мирного плану президента Зеленського, допомагаючи Україні захистити себе від російських атак. І я вважаю, що це позитивний імпульс. Страх перед ескалацією дійсно завадив адміністрації Байдена надати Україні дозвіл на використання зброї в глибині російської території. Відсутність такого дозволу лише дозволяє і заохочує Путіна продовжувати руйнувати енергетичну інфраструктуру України. Очевидно, що Лондон хоче переконати Вашингтон надати Україні дозвіл на більш ефективний захист. У той час як атаки на українську енергетичну інфраструктуру тривають, схоже, ведуться дискусії, які можуть призвести до угоди, за якою Україна і Росія припинять атакувати енергетичну інфраструктуру одна одної", - зауважив дипломат.

На його думку, це могло б стати конструктивним кроком до зміни імпульсу і напрямку конфлікту. Крім того, успіх України у просуванні на території РФ для захисту своїх північних регіонів, особливо навколо Сум, змінив психологію конфлікту від уявного глухого кута до такого, коли Україна сприймається як спроможна та інноваційна держава.

"Нещодавній удар безпілотника у Тверській області, який був спрямований проти російських складів боєприпасів, ракет і планерних бомб, демонструє ефективність України в зниженні здатності Росії завдавати ударів по українській території. Безумовно очікую, що Вашингтон і Лондон зрештою нададуть дозвіл. І як тільки Україна почне використовувати цю більш ефективну зброю, переконаний, що ми побачимо зміну імпульсу війни на користь України. Ось що може змусити Путіна стати більш готовим до добросовісних переговорів", - резюмував Брайза.

Що відомо про дозвіл на удари великої дальності по РФ

CNN 29 серпня повідомляло, що Андрій Єрмак і Рустем Умєров зустрінуться з офіційними особами США, щоб "спробувати конкретно переконати Білий дім скасувати обмеження на збройні удари великої дальності по території Росії".

Міністр оборони України Рустем Умєров на зустрічі з високопоставленими чиновниками у Вашингтоні представив список цілей у Росії, по яких ЗСУ могли б ударити американською далекобійною зброєю, якби мали можливість.

Президент України Володимир Зеленський 31 серпня також звернувся до низки країн Заходу з закликом надати Україні дозвіл на далекобійні удари по Росії.

3 вересня повідомлялось, що Сполучені Штати Америки близькі до угоди про надання Україні ракет більшої дальності для ударів углиб Росії. Відповідне рішення можуть оголосити вже цієї осені.

6 вересня глава Пентагону Ллойд Остін розповів, що Сполучені Штати Америки не надають дозвіл Україні на удари по військових цілях вглиб Росії, оскільки це не означатиме "перелому ходу подій".