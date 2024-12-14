Найстарший датований 1919 роком: Німеччина передала Довженко-Центру 9 архівних фільмів, пов'язаних з Україною

Про це повідомили у державному фільмофонді України.

Вказано, що фільми вдалося ідентифікувати та оцифрувати завдяки співпраці федерального архіву Німеччини з українськими кінознавцями та архівістами. Йдеться про три повнометражні та один короткометражний фільм, дві анімаційні та три документальні стрічки. У переліку:

"Більшовицькі злочини 21 серпня 1919 року, або Дні київського терору" (1919) / документальний

"Тамілла" (1927) / художній

"Шкурник" (1929) / художній

"Вітаю з переходом!" (1932) / художній

"Чванливе курча" (1936) / анімація

"Про пана Лебеденка" (1936) / художній

"Прощання на крижині" (1938) / анімація

"У колишньому гнізді мракобісся" (1938) / документальний

"По Дніпру"(1940) / документальний

Зазначено, що деякі з цих фільмів збереглися лише у німецькому федеральному архіві як унікальні сучасні копії на носіях з целюлозного нітрату. Серед них, дитячий фільм "Вітаю з переходом" (1932) української режисерки Іви Григорович, який вважався втраченим. Сама ж Григорович є однією з небагатьох жінок-кінематографісток України 1930-х років. Найстаршим переданим фільмом виявився "Більшовицькі звірства 21 серпня 1919 року або Київські дні терору" (1919).

"Ми вдячні Федеральному архіву Німеччини за допомогу у відновленні наших культурних артефактів. Ці унікальні твори мистецтва та документальні кадри надають уявлення про столітню боротьбу України за незалежність, а також про радянське тоталітарне правління 1930-х та 1940-х років. Багато роботи ще треба зробити для дослідження цих та інших історичних джерел, а також деколонізації української історії", – зазначив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, який отримував диск з фільмами.

Віцепрезидентка Федерального архіву Андреа Хенгер вказала, що війна РФ проти України спрямована також на культуру.

"Фільми є особливими свідченнями культурної ідентичності країни, які архіви мають зберігати. Багата культурна спадщина України має бути також доступною широкій громадськості в цій країні", - наголосила вона.