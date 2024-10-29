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На YouTube зʼявилася відновлена версія "Бобе Майсес", визнана найкращим мультиком України 1993 року

Дар'я Тарасова
29 жовтня, 2024 вiвторок
13:57
Кіно

Кінокомпанія "МаГіКа - фільм" та Довженко-Центр за сприяння Українського культурного фонду оцифрували анімацію "Бобе Майсес", зробили ремастеринг та переклали українською

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Про це повідомили у пресслужбі Довженко-Центру.

На YouTube відбулася прем’єра відновленої, диджиталізованої та україномовної версії анімаційного фільму "Бобе Майсес". Перший і на цей час єдиний в Україні анімаційний фільм, створений за мотивами єврейського фольклору, вперше з’явився на екранах ще 31 рік тому. Це був блискучий режисерський дебют Олени Касавіної, який отримав багато нагород і був визнаний найкращим анімаційним фільмом України 1993 року.

"Маленьке єврейське містечко (штетле) на Поділлі, років, мабуть, двісті тому... Метушливі євреї зі своїм "смішним нещасним щоденням" та шляхетними тисячолітніми традиціями. Рано-вранці ми вирушаємо до знаменитого Ребе Елі, щоб дізнатися дивовижну історію про Еліяґу пророка. Але... Хевель-аволім. Суєта Суєт і всіляка Суєта…Багато різних подій відбувається тут напередодні суботи", - йдеться в описі фільму.

Знятий на аналогову кіноплівку, цей унікальний мистецький твір мав усі шанси бути знищеним. Окрім того, як і всі стрічки того часу, він був російськомовним. Понад три десятиліття режисерка мріяла, що одного разу "Бобе Майсес" знову зʼявиться на екранах, але цього разу – українською.

Завдяки спільним зусиллям творчої групи, кінокомпанії "МаГіКа - фільм" та Довженко-Центру, за сприяння Українського культурного фонду вдалося оцифрувати стрічку, провести ремастеринг та надати їй нового звучання. Голосом кінокартини стала акторка Ада Роговцева.

Фото: пресслужба Довженко-Центру

"Цей матеріал. Він мені відразу сподобався. Прочитала на ніч, посміхнулася і захотіла, щоб уже настав ранок і я вийшла на роботу. Фільм прекрасний, досконалий, з великим гумором. І серйозний, і філософський. Анімація прекрасна. Для мене це досконалий твір", – поділилась своїми враженнями Ада Миколаївна.

Алік Шпилюк, український кінокритик і кінознавець, пояснив, чому цей проєкт настільки значущий.

"Дуже важливо, щоб найкращі зразки кінопродукції, яка вироблялася наприкінці 1980-х – на початку 1990-х років повернулися в український культурний контекст. А всі складники цього фільму свідчать про те, що "Бобе Майсес" - видатний приклад української анімації.  Як на мене, прецедент фільму "Бобе Майсес" і його відновлення, відтворення українською мовою – це просто неймовірний успіх і думаю, що це може стати прикладом для інших фільмів для їхнього повернення до українського культурного контексту", - зазначив Шпилюк.

Продюсер стрічки Геннадій Кофман додав, що коли відбувається відкрита військова агресія проти України, коли ворог активно веде інформаційну війну, розповсюджує фейки про нацизм та антисемітизм, які нібито панують в країні, "повернення анімаційного фільму за мотивами єврейського фольклору є дуже впливовим інструментом у подоланні кремлівської пропаганди".

"За цим фільмом стоїть не тільки дуже талановита режисерка і не тільки дуже талановита команда, за ним стоять 3000 років єврейської історії", – підсумував громадський діяч, дисидент Йосип Зісельс.

 

 

 

 

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