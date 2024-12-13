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Україна заявила про готовність постачати Сирії зерно після припинення експорту в країну з РФ

Марія Науменко
13 грудня, 2024 п'ятниця
22:27
Світ

У п'ятницю, 13 грудня, міністр аграрної політики України Віталій Коваль оголосив про готовність Києва постачати продовольство до Сирії після падіння режиму Башара Асада

Зміст

Про це повідомляє Reuters.

У виданні зазначили, що раніше Сирія імпортувала продовольство з Росії, але поставки були призупинені через невизначеність щодо нового уряду і затримки платежів.

"Там, де важко, ми повинні бути там з нашою їжею. Ми відкриті для поставок нашого продовольства, і якщо Сирії потрібне продовольство - ми будемо там", - заявив Коваль.

Через російське вторгнення в Україну у лютому 2022 року експорт українських товарів зазнав серйозних втрат, однак протягом останніх місяців країна змогла відновити експорт через свої південні порти, зокрема Одесу. Традиційно Україна постачає пшеницю та кукурудзу до країн Близького Сходу, проте до Сирії експорт був незначним.

За даними трейдерів, лише близько 6 тис. тонн української кукурудзи потрапило на сирійський ринок у сезоні 2023/24 із загального обсягу експорту кукурудзи у 29,4 млн тонн. Однак аналітики зазначають, що деякі партії зерна могли заходити на сирійський ринок через сусідні країни, що не відображено в статистиці.

Після падіння Асада, який був ключовим союзником Росії, Україна прагне відновити відносини з Сирією. 

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Київ готовий "прокласти шлях до відновлення відносин у майбутньому і підтвердити нашу підтримку сирійському народу".

Крім того, інформацію про готовність Києва постачати зерно Сирії підтвердив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

"Україна готова підтримати сирійський народ в рамках гуманітарної програми Президента Зеленського "Зерно з України", яка координується з ВПП ООН. Ми розуміємо, наскільки складною є нинішня ситуація для простих сирійців, і готові простягнути руку допомоги", - написав він на своїй сторінці у соцмережі Х.

Що передувало

У Сирії відбулася масштабна військова операція опозиційних сил проти урядових військ. Сирійська опозиція почала активний наступ уранці 27 листопада і після двох днів зіткнень узяла під контроль 56 населених пунктів у провінціях Алеппо й Ідліб та підійшла до околиць Алеппо.

30 листопада, російська авіація вперше з 2016 року завдала авіаударів по місту Алеппо, до центру якого дійшли сирійські повстанці. Водночас РФ пообіцяла режиму Асада додаткову військову допомогу.

7 грудня сирійські опозиційні сили оголосили про взяття під контроль міста Дараа, розташованого на південному заході країни. А вже згодом повстанці заявили, що увійшли в столицю країни Дамаск і оголосили про падіння уряду диктатора Башара Асада.

Bild писало, що Асад планував передати владу протурецьким силам та виїхати до Росії. Переговори про цю передачу відбувалися в столиці Катару Досі.

10 грудня заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков заявив, що сирійський диктатор Башар Асад перебуває в Росії "в безпеці".

Наступного дня в Білому домі провели перші контакти з сирійськими повстанцями, які повалили режим Асада. Їх закликали не брати на себе автоматичне керівництво країною.

Теги:
Новини
Україна
Сирія
Башар Асад
Близький Схід
зерно
експорт зерна
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