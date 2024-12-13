Влада Австрії пообіцяла по €1 тис. біженцям за повернення до Сирії
Федеральний канцлер Австрії Карл Негаммер оголосив, що країна надасть 1000 євро сирійським біженцям, які вирішать повернутися на батьківщину
Про це він заявив на своїй сторінці в соцмережі Х.
За словами Нехаммера, Сирія потребує своїх громадян для відновлення після падіння режиму диктатора Асада.
"Австрія підтримає сирійців, які бажають повернутися на батьківщину, бонусом на повернення в розмірі 1000 євро. Країні зараз потрібні її громадяни, щоб відбудовуватися", - зазначив він.
Канцлер також підтвердив, що процес розгляду заявок на притулок від сирійських біженців в Австрії залишатиметься призупиненим.
Що передувало
У Сирії відбулася масштабна військова операція опозиційних сил проти урядових військ. Сирійська опозиція почала активний наступ уранці 27 листопада і після двох днів зіткнень узяла під контроль 56 населених пунктів у провінціях Алеппо й Ідліб та підійшла до околиць Алеппо.
30 листопада, російська авіація вперше з 2016 року завдала авіаударів по місту Алеппо, до центру якого дійшли сирійські повстанці. Водночас РФ пообіцяла режиму Асада додаткову військову допомогу.
7 грудня сирійські опозиційні сили оголосили про взяття під контроль міста Дараа, розташованого на південному заході країни. А вже згодом повстанці заявили, що увійшли в столицю країни Дамаск і оголосили про падіння уряду диктатора Башара Асада.
Bild писало, що Асад планував передати владу протурецьким силам та виїхати до Росії. Переговори про цю передачу відбувалися в столиці Катару Досі.
10 грудня заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков заявив, що сирійський диктатор Башар Асад перебуває в Росії "в безпеці".
Наступного дня в Білому домі провели перші контакти з сирійськими повстанцями, які повалили режим Асада. Їх закликали не брати на себе автоматичне керівництво країною.
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