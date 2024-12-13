Влада Австрії пообіцяла по €1 тис. біженцям за повернення до Сирії

Про це він заявив на своїй сторінці в соцмережі Х.

За словами Нехаммера, Сирія потребує своїх громадян для відновлення після падіння режиму диктатора Асада.

"Австрія підтримає сирійців, які бажають повернутися на батьківщину, бонусом на повернення в розмірі 1000 євро. Країні зараз потрібні її громадяни, щоб відбудовуватися", - зазначив він.

Канцлер також підтвердив, що процес розгляду заявок на притулок від сирійських біженців в Австрії залишатиметься призупиненим.

Austria will support Syrians, who wish to return to their home country, with a return bonus of 1,000 Euro. The country now needs its citizens in order to be rebuilt. Ongoing asylum procedures for Syrian citizens in Austria will continue to be suspended. — Karl Nehammer (@karlnehammer) December 13, 2024

Що передувало

У Сирії відбулася масштабна військова операція опозиційних сил проти урядових військ. Сирійська опозиція почала активний наступ уранці 27 листопада і після двох днів зіткнень узяла під контроль 56 населених пунктів у провінціях Алеппо й Ідліб та підійшла до околиць Алеппо.

30 листопада, російська авіація вперше з 2016 року завдала авіаударів по місту Алеппо, до центру якого дійшли сирійські повстанці. Водночас РФ пообіцяла режиму Асада додаткову військову допомогу.

7 грудня сирійські опозиційні сили оголосили про взяття під контроль міста Дараа, розташованого на південному заході країни. А вже згодом повстанці заявили, що увійшли в столицю країни Дамаск і оголосили про падіння уряду диктатора Башара Асада.

Bild писало, що Асад планував передати владу протурецьким силам та виїхати до Росії. Переговори про цю передачу відбувалися в столиці Катару Досі.

10 грудня заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков заявив, що сирійський диктатор Башар Асад перебуває в Росії "в безпеці".

Наступного дня в Білому домі провели перші контакти з сирійськими повстанцями, які повалили режим Асада. Їх закликали не брати на себе автоматичне керівництво країною.