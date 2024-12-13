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Головна Світ "Європейська мрія Грузії не повинна бути придушена": Макрон напередодні річниці присвоєння Тбілісі статусу кандидата на вступ до ЄС

"Європейська мрія Грузії не повинна бути придушена": Макрон напередодні річниці присвоєння Тбілісі статусу кандидата на вступ до ЄС

Дар'я Куркіна
13 грудня, 2024 п'ятниця
21:55
Світ Еммануель Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон звернувся до грузинського народу напередодні першої річниці присвоєння країні статусу кандидата на вступ у ЄС, акцентувавши, що вибір європейського шляху є "суверенним рішенням" людей

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Про це повідомляє "Ехо Кавказу".

Видання зазначає, що слова Макрона можна трактувати як підтримку учасникам акцій протесту, які спалахнули після відмови влади Грузії на переговори про вступ до Європейського Союзу до 2028 року.

"Цей діалог є відповідальністю кожного грузина. Він повинен дати можливість грузинам знову взяти долю в свої руки. Цей шлях — ваш. Тому я дуже довіряю грузинському народу і всім тим, кому дорогий цей почесний європейський шлях і хто не хоче піддаватися залякуванням, пропаганді, кібератакам, маніпуляціям інформацією",  - стверджує французький президент.

Водночас він підкреслив, що "зрада європейських прагнень грузинського народу, записаних у конституції Грузії, неприпустима".

"Європейська мрія Грузії не повинна бути придушена. Цей вибір європейського шляху є вашим суверенним рішенням, і це рішення про приєднання до європейської сім'ї мирно виражається сьогодні в Тбілісі і в декількох десятках міст країни", - заявив Макрон.

Також президент Франції наголосив, що Євросоюз не підтримує сепаратистів у Грузії та виступає за територіальну цілісність країни.

"Європейський Союз не диктує, що таке національний інтерес. Він поважає територіальну цілісність, зокрема, Грузії. Європейський Союз не підтримує сепаратистів у вашій країні. Європейський Союз — це проект миру, який є основою будівництва Європи з моменту її створення. Європейський Союз не розпочав агресивну війну проти суверенної держави", - додав Макрон.

Що відбувається в Грузії

26 жовтня 2024 року в Грузії пройшли чергові парламентські вибори. Як свідчать результати, оприлюднені центрвиборчкомом, перемогу здобула правляча партія "Грузинська мрія". Депутати "Мрії" проголосували за проведення 14 грудня так званих виборів президента. Інавгурація новообраного президента в такому разі пройде 29 грудня. Таким чином, країна може зустріти новий 2025 рік уже з новим очільником держави.

Однак результати виборів не були визнані опозиційними партіями, президенткою Саломе Зурабішвілі та країнами Заходу, які висловили занепокоєння щодо легітимності виборів.

Проте партія Іванішвілі вже висунула на посаду №1 в грузинській державі колишнього футболіста Михаїла Кавелашвілі, який не має вищої освіти й може нецензурно висловлюватися на публіці. Політологи називають спортсмена "ручною" кандидатурою Іванішвілі.

При цьому партія 28 листопада "Мрія" оголосила про відмову від політичного курсу на входження до складу Європейського Союзу, а державні пропагандисти виступають у медіа з тезами про необхідність повернення до вивчення російської мови та культури.

Усе це супроводжується безперервними вуличними протестами, які жорстоко придушуються поліцейським спецназом, одначе організовуються знову й знову в найбільших містах. Найактивніше грузинська опозиція діє на вулиці останні чотири дні та чотири ночі, з 28 листопада.

Під час протесту в Тбілісі затримали одного з лідерів опозиційної коаліції "За зміни" Зураба Гірчі Джапарідзе. Загалом МВС країни оголосило про 224 затриманих.

В ніч на 3 грудня у столиці Грузії та інших містах продовжились масштабні протести. Зокрема, на протест вийшли студенти професійних училищ, вони мали плакати з гаслами "Вперед до Європи" та "Ми обираємо європейський шлях".

У Тбілісі в офісах грузинської опозиції відбулись обшуки за статтею про організацію групового насилля: затримали лідера коаліції "За зміни" Ніка Гварамія та її члена Гела Хасая.

Станом на ніч суботи, 7 грудня, біля будівлі грузинського парламенту у Тбілісі тривав багатотисячний мітинг, для його розгону влада залучила спецпризначенців. 

8 грудня у Тбілісі на проспекті Руставелі, де проходять проєвропейські мітинги, встановили новорічну ялинку.

У ніч проти 10 грудня перед будівлею парламенту Грузії активісти спалили символічну труну, яка містила ляльку із зображенням лідера провладної партії "Грузинська мрія" Бідзіни Іванішвілі.

11 грудня до мітингувальників приєдналися державні службовці.

13 грудня США запровадили обмеження для представників влади Грузії.

Напередодні виборів Зурабішвілі заявила, що продовжить виконувати обов'язки очільниці держави до кінця свого мандата та легітимного обрання нового президента.

Теги:
Новини
ЄС
Грузія
Франція
Емманюель Макрон
акції протестів
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