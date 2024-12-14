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Брав з підприємств гроші за дозволи на викиди забруднюючих речовин: посадовцю КМДА оголосили підозру

Світлана Кравченко
14 грудня, 2024 субота
06:28
Кримінал

Службовця Київської міської державної адміністрації викрили на отриманні хабарів за видачу дозволів на викиди забруднювальних речовин

Зміст

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Як встановило слідство, керівнику одного із департаментів КМДА налагодив схему видачі за гроші дозволів для підприємств на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Такі послуги коштували від 1 до 20 тис. грн.

До оборудки він залучив працівників підконтрольних суб’єктів господарювання, на банківські картки яких зараховувалися кошти. Надалі ці кошти переводили в готівку та розподіляли між учасниками групи.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення від посади. Йому оголосиди підозру у систематичному одержанні неправомірної вигоди.

Раніше обвинувальний акт стосовно трьох осіб, які входили до злочинної групи, було скеровано до суду для розгляду по суті.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури скерував до суду обвинувальний акт щодо київського адвоката, який пропонував хабар у $200 тис. працівниками САП і НАБУ.
Теги:
Новини
Україна
Київщина
новини Києва
Офіс генпрокурора
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